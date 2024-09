Znana firma odzieżowa padła ofiarą hakerów. Wyciekły dane klientów

– W dniu 18.09.2024 otrzymaliśmy informację o naruszeniu ochrony danych osobowych. Doszło do tego w wyniku ataku hackerskiego na infrastrukturę naszego partnera technologicznego. Osoby nieuprawnione uzyskały dostęp do jednego z technicznych kont. Wykorzystując lukę bezpieczeństwa w stosowanym oprogramowaniu, atakujący uzyskali dostęp do plików z danymi naszych klientów – informuje Ochnik.

Ochnik zaatakowany. Jakie dane uzyskali hakerzy?

O jakie dane konkretnie chodzi? Sieć podaje, że wyciekły imiona i nazwiska, adresy dostawy, adresy e-mail, a także numery telefonów klientów. Hakerzy nie uzyskali natomiast dostępu do haseł, historii transakcji czy pozostałych danych dostępowych. – Natychmiast po wykryciu incydentu nasz partner wdrożył środki zapobiegawcze, blokując dostęp do systemu i eliminując źródło problemu. Aktualnie nie odnotowaliśmy żadnych informacji o negatywnych skutkach związanych z tym incydentem, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia oceniamy jako niewielkie – informuje sieć.

Partner technologiczny firmy zablokował dostęp do systemu, eliminując dalszy wyciek danych. Ochnik powiadomił o sytuacji Urząd Ochrony Danych Osobowych, policję oraz CERT.

Ochnik ostrzegła, że ze względu na naruszone dane klienci mogą zetknąć się z próbami wysyłki niezamówionych materiałów marketingowych (tzw. spam) na adres email lub numer telefonu, próbami phishingu (kontaktami od nieznanych firm i osób próbujących wyłudzić dodatkowe dane), czy próbami uzupełnienia reszty danych klientów przez podejrzane rozmowy telefoniczne lub wiadomości e-mail.

Rekomendacje dla klientów

Sieć apeluje do klientów o zachowanie ostrożności w przypadku podejrzanych wiadomości e-mail, szczególnie tych zawierających linki albo prośby o dodatkowe dane. Klienci firmy powinni również unikać podawania swoich danych poprzez rozmowy telefoniczne lub odpowiedzi na wiadomości e-mail. W przypadku dostrzeżenia podejrzanych aktywności Ochnik rekomenduje kontakt z policją lub Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

