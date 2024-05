Hakerzy zaatakowali polski sklep. Teraz klienci są nękani telefonami

Polomarket to znana sieć marketów spożywczych w Polsce. Klienci na co dzień mogą znaleźć tam również asortyment przemysłowy w przystępnych cenach. Firma podobnie jak Biedronka czy Lidl ma swoje karty lojalnościowe, a w bazie przechowuje dane zarejestrowanych klientów. Ostatnio te informacje znalazły się w rękach hakerów. Sieć ostrzega, a klienci mierzą się z konsekwencjami ataku oszustów.

Polomarket zaatakowany przez hakerów

Atak hakerski w Polomarket miał miejsce na początku maja. Spółka poinformowała o nim kilka dni później w specjalnym komunikacie. „Czujemy się zobowiązani poinformować państwa, że istnieje potencjalne ryzyko, że państwa numer telefonu lub adres email może zostać wykorzystany do prób wyłudzenia od Państwa innych, dodatkowych danych” – napisano na stronie 10 maja.

„Analizy następcze dotyczące zaistniałego incydentu wykazały, iż na chwilę obecną nie ma dowodów, że atak doprowadził do ujawnienia Państwa numerów telefonów, które wskazaliście nam Państwo podczas rejestracji POLOkarty oraz adresów mailowych podczas zapisywania się do naszego newslettera” – dodawano. Sieć zalecała też, by ignorować podejrzane wiadomości, bo mogą je wysyłać oszuści. Teraz okazuje się, że niektórzy klienci mają problemy. Jeśli sami kiedykolwiek podawaliście swoje dane w Polomarkecie, miejcie się na baczności.

Klienci Polomarketu w tarapatach

Okazuje się, że portal wp.pl dotarł do pierwszych poszkodowanych klientów Polomarketu. Osoby, które podczas rejestracji w sieci podawały swój numer telefonu czy adres e-mail miały skarżyć się na nękanie podejrzanymi telefonami. Okazało się, że oszuści często podszywają się za pracowników banku i chcą wysyłać linki do potwierdzenia rzekomych przelewów.

Niektóre osoby w rozmowie z dziennikarzami miały zdradzać, że otrzymują nawet po dziwne 3 telefony dziennie. Sam Polomarket nie otrzymał skarg od klientów. Firma twierdzi, że nie dostała zgłoszeń dot. skutków naruszania danych osobowych. Niezależnie od tego czy hakerzy nadal wykorzystują uzyskane dane, czy nie, klienci sieci nadal powinni być ostrożni.

