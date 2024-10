Szukają 10 tys. ludzi do pracy. Bez doświadczenia

Podwyżka dotyczy zarówno pracowników sezonowych, jak i pełnoetatowych, a także tych, którzy pracują na pół etatu we wszystkich jedenastu centrach logistycznych Amazon w Polsce. Podwyżka wynosić będzie 13.5 proc., co daje stawkę godzinową 33.92 zł brutto.

Amazon zatrudnia. Benefity bez doświadczenia

Kandydaci na stanowiska początkowe nie muszą posiadać doświadczenia w logistyce. Amazon kusi dodatkowo szerokim pakietem benefitów. Prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, kurs języka angielskiego i obiady za 1 zł. Zdaniem specjalistów, innej opcji by przyciągnąć sezonowych pracowników teraz nie ma. – Na polskim rynku pracy odnotowujemy wyjątkowo niski poziom bezrobocia. W sierpniu stopa bezrobocia utrzymywała się na poziomie 5 proc. Stąd wynikają coraz większe wyzwania po stronie pracodawców w pozyskiwaniu kandydatów do pracy. Dotyczy to także prac sezonowych, przedświątecznych. Dla pracodawców oznacza to konieczność zapewnienia atrakcyjnych warunków współpracy – powiedział Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy z Konfederacji Lewiatan, którego cytuje dlahandlu.pl.

10 lat Amazon w Polsce

W ciągu ostatniej dekady Amazon zainwestował w Polsce ponad 20 mld zł, a do 2022 r. stworzył ponad 70 tys. miejsc pracy. W 2022 r. pracownicy pełnoetatowi zatrudnieni na stanowiskach operacyjnych otrzymali wynagrodzenia o łącznej wartości 1.4 mld zł, co daje średnie roczne wynagrodzenie na poziomie ponad 74 tys. zł. Miesięcznie to średnio ok. 6 tys. zł.

Święta tuż tuż. To gorący okres dla Amazon

Okres przedświąteczny jest najgorętszym w roku dla całej branży. Potrzeba wielu sezonowych pracowników, którzy pomogą w realizacji milionów zamówień na świąteczne prezenty. – Okres świąteczny to bardzo satysfakcjonujący czas pracy w Amazon. Bardzo cieszę się, że przyczyniam się do szybkiej i sprawnej obsługi zamówień, dzięki czemu wszystkie zakupy, w tym prezenty, trafiają do klientów na czas. Wzrost wynagrodzenia w tym wzmożonym okresie to miły dodatek, a moi znajomi i bliscy często pytają mnie, jak mogą dołączyć do zespołu Amazon, zarówno jako pracownicy sezonowi, jak i na stałe – powiedziała Katarzyna Laszczyk, asystentka dyrektora zarządzającego centrum logistycznym w Pawlikowicach (woj. łódzkie), która pracuje od pięciu lat w Amazon.

