Wielki sukces znanej polskiej firmy. Wkraczają na rynek USA

Umowa z firmą King County Metro przewiduje dostawę czterech pojazdów w 2026 r., z opcją rozszerzenia zamówienia o 12 dodatkowych autobusów. To kamień milowy w historii Solarisa i znaczący krok na północnoamerykańskim rynku transportu publicznego.

Solaris zdobywa rynek USA. Historyczny kontrakt

Polska firma Solaris Bus & Coach, działająca od 1996 r., właśnie otwiera nowy rozdział w swojej historii. Producent z Bolechowa, znany z dostarczenia ponad 25 tys. autobusów do 33 krajów na całym świecie, podpisał umowę na dostawę zeroemisyjnych pojazdów do King County Metro w stanie Waszyngton. To pierwszy krok Solarisa na rynku północnoamerykańskim, zgodny ze strategią ogłoszoną półtora roku temu.

Zeroemisyjne Solarisy dla Seattle i okolic

Kontrakt obejmuje dostawę dwóch 12-metrowych autobusów elektrycznych oraz dwóch 18-metrowych przegubowych pojazdów. Autobusy trafią do USA w drugiej połowie 2026 r. W umowie przewidziano także możliwość zamówienia do 12 dodatkowych pojazdów. King County Metro, operator obsługujący Seattle i 34 okoliczne miasta, stawia na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania w transporcie publicznym.

Innowacyjna technologia Solarisa

Nowe autobusy powstaną na platformie elektrycznej zaprojektowanej specjalnie dla rynku północnoamerykańskiego. Solaris wykorzysta w nich swoje 15-letnie doświadczenie w produkcji pojazdów elektrycznych. Autobusy będą wyposażone w zaawansowane systemy napędów, autorskie technologie integracji baterii oraz innowacyjne funkcje łączności, sprawdzone już na rynku europejskim.

Kamień milowy w historii Solarisa

"To niezwykle ważne osiągnięcie dla naszej firmy i kluczowy krok w realizacji naszych strategicznych celów. Jesteśmy dumni, że nasze autobusy zeroemisyjne będą częścią floty King County Metro" – powiedział Javier Iriarte, prezes zarządu Solaris Bus & Coach.

Dow Constantine, lider King County Metro, podkreślił z kolei: – "Nasza organizacja jest liderem w przechodzeniu na flotę zeroemisyjną i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Współpraca z Solarisem to ważny krok w poprawie jakości powietrza i obniżeniu kosztów transportu w regionie."

Solaris – lider z ambicjami globalnymi

Solaris, należący od 2018 r. do hiszpańskiej Grupy CAF, umacnia swoją pozycję na globalnym rynku transportu publicznego. Wprowadzenie zeroemisyjnych pojazdów na rynek USA to nie tylko realizacja ambitnej strategii firmy, ale także znaczący krok w kierunku zrównoważonego transportu na świecie.

Polska marka po raz kolejny udowadnia, że innowacje i jakość mogą zdobywać rynki na każdym kontynencie. Produkowane w Polsce autobusy wkrótce będą przewozić pasażerów w Seattle i okolicach, przyczyniając się do zielonej rewolucji w transporcie publicznym.

