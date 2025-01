Polacy pokochali sklepy tej sieci. Wiemy, gdzie będą kolejne

Rozbudowa zwiększy obecność marki na polskim rynku, tworząc aż 400 miejsc pracy i poszerzając powierzchnię handlową o ponad 25 proc.

Primark w Polsce: Ekspansja z rozmachem

Primark, międzynarodowy lider w sprzedaży odzieży, kontynuuje swoją dynamiczną ekspansję w Polsce. Zaledwie cztery lata po otwarciu pierwszego sklepu w kraju, marka ogłosiła inwestycję o wartości przekraczającej 25 mln euro. W ramach tej inwestycji powstaną trzy nowe lokalizacje w Lublinie (Felicity), Białymstoku (Atrium Biała) oraz Warszawie (centrum handlowe Promenada).

400 nowych miejsc pracy

Otwarcie nowych sklepów planowane jest na lata finansowe 2025/2026 i 2026/2027. Ta rozbudowa zwiększy liczbę lokalizacji Primark w Polsce do 10, jednocześnie poszerzając całkowitą powierzchnię handlową marki o ponad 25 proc. Co ważne, nowe inwestycje przyczynią się do stworzenia aż 400 miejsc pracy, wspierając lokalną gospodarkę i umacniając pozycję Primark na polskim rynku.

Polska jako strategiczny rynek dla Primark

Według Macieja Podwojskiego, Head of Primark CEE, Polska jest kluczowym rynkiem dla dalszego rozwoju marki w Europie Środkowo-Wschodniej:

"Polska to dla nas strategiczny rynek, na którym Primark stale poszerza swoją obecność. Jesteśmy dumni z tego, jak ciepło zostaliśmy przyjęci, a nasi klienci chętnie wracają do naszych sklepów. To dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, którzy stali się najlepszymi ambasadorami marki, osiągnęliśmy tak duży sukces."

Sklepy stacjonarne – fundament rozwoju Primark

Primark, jako detalista oparty na modelu sklepów stacjonarnych, konsekwentnie rozwija swoją działalność w Polsce. Marka zdobyła lojalność polskich klientów dzięki szerokiej ofercie modnych ubrań w przystępnych cenach. Kolejne otwarcia umożliwią dotarcie do jeszcze większej liczby klientów, jednocześnie umacniając pozycję marki w kraju.

Primark w Polsce. Szczegóły

Marka, znana z oferowania modnych ubrań w przystępnych cenach, zadebiutowała w Polsce w 2020 r., otwierając swój pierwszy sklep w warszawskim centrum handlowym Galeria Młociny. Był to długo wyczekiwany debiut, który wywołał spore zainteresowanie wśród polskich klientów, śledzących sukces marki w innych krajach europejskich. Obecnie działają następujące sklepy: