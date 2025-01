Polmlek otwiera nowe drzwi: sukcesja i globalna ekspansja

Grupa Polmlek zamyka rok 2024 jako jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się podmiotów w polskim sektorze mleczarskim spożywczym. Ten czas był dla firmy okresem intensywnych inwestycji, umacniania pozycji na globalnych rynkach oraz wprowadzania innowacji, które wyznaczają nowe standardy w branży. Jednocześnie Grupa Polmlek powoli przechodzi proces sukcesji, kształtując młode pokolenie liderów, które przejmie stery w firmie i będzie kontynuować wizję jej założycieli.

Wyzwania i sukcesy 2024 r.

Polska pozostaje jednym z liderów na światowej mapie eksportu żywności, zajmując 21. miejsce na liście bezpieczeństwa żywnościowego. Grupa Polmlek odegrała kluczową rolę w umacnianiu tej pozycji, eksportując swoje produkty do 140 krajów i współpracując z ponad 10 tysiącami polskich rolników.

„Bezpieczeństwo żywnościowe jest dla nas równie ważne jak bezpieczeństwo energetyczne. W dobie niepewności gospodarczej i geopolitycznej musimy dbać o to, by polski sektor rolno-spożywczy utrzymywał swoją konkurencyjność” – podkreśla Adam Grabowski z Grupy Polmlek.

Inwestycje w technologie

W 2024 r. Polmlek zainwestował setki milionów złotych w modernizację swoich zakładów, automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych. Przykładem jest kompleks suszarni w Lidzbarku Warmińskim, który stał się symbolem nowoczesnego polskiego mleczarstwa. Dzięki tej inwestycji firma zdobyła pozycję lidera w produkcji laktozy i koncentratów białek serwatkowych.

„Dzięki elastyczności naszych zakładów możemy produkować to, co jest najbardziej opłacalne w danym momencie. To nasza przewaga na rynku” – mówi Szymon Borucki, menedżer ds. rozwoju rynków zagranicznych.

Inwestycje te pozwoliły firmie zachować stabilność, nawet w trudnych czasach kryzysu na rynku mleka, z którym branża zmagała się w 2023 r. Produkcja zaawansowanych technologicznie wyrobów, takich jak WPC czy laktoza, stała się kluczowym elementem strategii eksportowej Polmleku.

Ekspansja na rynki międzynarodowe

Jednym z największych sukcesów Polmleku w 2024 r. było umocnienie obecności na rynkach afrykańskich. Jibal w Maroku, spółka, którą Grupa przejęła rok wcześniej, stała się hubem eksportowym, umożliwiając Polmlekowi dostarczanie produktów, takich jak serki, mleko, jogurty czy soki na rynki Afryki Północnej i Środkowej, a także do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

„Dwa lata wspólnej pracy z Marokańczykami w Jibal pokazały nam, że w Afryce – nie tylko w Maroku – tkwi ogromny potencjał. Maroko było dla nas naturalną przestrzenią akwizycji, gdy kupowaliśmy tam spółkę byliśmy na tym rynku obecni od co najmniej 15 lat. Dziś w oparciu o tworzony tam departament eksportu chcemy wejść z naszymi produktami do krajów Afryki Środkowej i rozszerzyć sprzedaż na wszystkie kraje Maghrebu To ostatni kontynent, który jest w trakcie boomu demograficznego. Potencjał wzrostu rynków krajów Maghrebu i Afryki Środkowej jest ogromny. Jibal stał się dla nas swego rodzaju drzwiami. W zakładzie w Maroku nie tylko uruchamiamy nowe linie produkcyjne, szkolimy załogę i testujemy produkty, ale budujemy spożywczy hub” – mówi Szymon Borucki.

I dodaje: „Spadek opłacalności polskiego eksportu, wzrost kosztów produkcji w kraju, stagnacja w Europie, powoduje konieczność wzmożenia poszukiwań rozwiązań gwarantujących rozwój naszej firmy także poza Europą. Dlatego nie jesteśmy zamknięci na rozmowy z partnerami zagranicznymi, zarówno w kwestii eksportu, jak i potencjalnych akwizycji poza granicami kraju. Szefowie (Andrzej Grabowski i Jerzy Borucki) prowadzą szereg negocjacji, w których uczestniczymy także ja i Adam”.

Badania i rozwój: Przyszłość mleczarstwa

Innowacje pozostają kluczowym elementem strategii Polmleku. W 2024 r. firma kontynuowała prace nad wprowadzeniem do masowej produkcji laktoferyny – ultracennego białka o właściwościach immunologicznych. Projekt, wspierany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, to jeden z najważniejszych kroków w historii polskiego mleczarstwa. Jest największym realizowanym przez polską branżę spożywczą szeroko zakrojonym badaniem przemysłowym.

„Laktoferyna, ultracenne białko o znaczeniu immunologicznym, będzie pierwszy raz w Polsce pozyskiwane w procesie przemysłowym. Udaje nam się prowadzić badania nad znacznie czystszym produktem niż konkurencja a przede wszystkim w taki sposób, by ich wyniki badań czym prędzej wdrażać do produkcji. Mimo, że jesteśmy jeszcze w etapie wdrożenia wyników badań do produkcji, już dziś otwieramy perspektywy rynków zbytu” – mówi Adam Grabowski.

Polmlek rozwija również produkcję proszków mlecznych o specjalistycznych właściwościach, takich jak low lactose czy natłuszczone. Te produkty znajdują zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, dietetycznym i spożywczym, co daje firmie przewagę konkurencyjną na rynkach międzynarodowych.

Sukcesja: Nowe pokolenie liderów

Rok 2024 był także czasem wyraźnego zaangażowania młodego pokolenia liderów w zarządzanie Polmlekiem. Adam Grabowski i Szymon Borucki, synowie założycieli firmy, aktywnie uczestniczą w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących ekspansji, rozwoju produktów i transformacji energetycznej.

„Wprowadzamy świeże pomysły, ale jednocześnie czerpiemy z doświadczenia ojców. Sukcesja to proces, który wymaga równowagi między tradycją a innowacją” – podkreśla Borucki.

Ich zaangażowanie jest szczególnie widoczne w projektach związanych z ekspansją na Bliskim Wschodzie i Afryce oraz w rozwijaniu nowych produktów dostosowanych do globalnych trendów.

Plany na 2025 r.

Rok 2025 zapowiada się jako czas dalszego umacniania pozycji Polmleku na rynku globalnym. Rozpoczynamy 2025 r. szeregiem inwestycji niespotykanych dotąd w polskim mleczarstwie, sporo zainwestowaliśmy też w naszego producenta soków – Fortunę. Firma zamierza kontynuować inwestycje w całkowicie nowe linie produkcyjne, zwiększać produkcję zielonej energii, automatyzację i rozwój produktów wysokospecjalistycznych. Kluczowym celem będzie także zwiększenie opłacalności eksportu w obliczu rosnącej konkurencji i globalnych wyzwań.

„Chcemy być liderem w produkcji zaawansowanych technologicznie wyrobów mlecznych. Naszym celem jest dalszy rozwój eksportu i wprowadzanie innowacji, które wyznaczają przyszłość mleczarstwa” – mówi Grabowski.

Polmlek planuje także intensyfikację działań na rzecz ochrony środowiska. Znaczna część energii wykorzystywanej w zakładach pochodzi z biogazowni, bioreaktorów i paneli fotowoltaicznych, co czyni firmę liderem transformacji energetycznej w polskim sektorze spożywczym.

Polmlek jako lider zmian

Mimo globalnych trudności, takich jak spadek popytu w Chinach czy rosnąca konkurencja ze strony Ukrainy, Polmlek pozostaje liderem polskiego mleczarstwa. Dzięki inwestycjom w innowacje, ekspansji na nowe rynki i zaangażowaniu młodego pokolenia firma jest przygotowana na wyzwania, jakie przyniesie przyszłość.

„Nie możemy stać w miejscu. Każdy rok to nowe wyzwania, ale także nowe możliwości. Polmlek zawsze patrzy do przodu” – podsumowuje Borucki.