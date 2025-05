„Wprost” w sercu gospodarczego dialogu. Relacja z Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2025

W dniach 23–25 kwietnia Katowice ponownie stały się gospodarczą stolicą Europy Środkowej. Podczas kolejnej edycji European Economic Congress (EEC) do miasta zjechali przedstawiciele mediów i różnych sektorów gospodarki. Nie zabrakło tam również „Wprost”.

Nie zabrakło również specjalnego wydania drukowanego „Wprost o biznesie” połączonego z „Top Managerowie” z tej okazji. Na ponad 100 stronach udało się zmieścić elementy poradnicze, jak również inspirujące wywiady z ludźmi biznesu i polityki. Egzemplarze dostępne były przy naszym stoisku.

W studiu zaś przez wszystkie trzy dni trwania EEC trwały intensywne rozmowy. Łącznie odbyły się w nim dwie debaty, osiemnaście wywiadów i niezliczone godziny rozmów o biznesie, zielonej transformacji i innowacjach.

Dzień pierwszy na EKG 2025

Pierwszego dnia zaczęliśmy od debaty „Transformacja polskiej branży TSL – jak zazielenić ciężki transport?”. Udział w niej wzięli Piotr Stępiński, dyrektor Departamentu Elektromobilności w NFOŚiGW, Damian Ściepko, prezes zarządu spółki EV Volta oraz Andrzej Kubiak, Business Unit Manager – Project Cargo Department w firmie ESA logistika Polska.

Dlaczego, choć polska branża transportowa jest największa w UE, to elektryczne samochody ciężarowe i stacje do ich ładowania są u nas rzadkością – między innymi o to pytaliśmy podczas debaty.

Następnie w naszym studio zagościł Mariusz Michałek, wiceprezes PGE Energia Ciepła. Dużo było mowy o podążaniu ciepłownictwa w stronę neutralności klimatycznej. Przedstawiciel PGE wyjaśniał, w jaki sposób spółka wdraża rozwiązania, które mają skutkować dekarbonizacją. Wspomniał też o dużych inwestycjach na ten cel.

O zielonym ciepłownictwie mówił również nasz następny gość Jörn-Erik Mantz, prezes zarządu E.ON EIS Polska, członek zarządu, E.ON Polska.

Zwrócił uwagę na to, że na około 400 przedsiębiorstw i obszarów zaopatrujących w ciepło sieciowe, mniej niż 20% spełnia obecnie standardy efektywności energetycznej. – Dekarbonizacja nie jest zatem tylko kwestią chęci – jest w pewnym sensie wymuszana na tych dostawcach. Jeśli do 2028, najpóźniej do 2030 roku, ich sieci nie będą wystarczająco efektywne, nie będą mogli przyłączać nowych klientów. Ponadto będą musieli dopuścić do sieci zewnętrznych dostawców z efektywnymi źródłami ciepła – mówił Jörn-Erik Mantz.

Następnie do naszego studia zawitał Maciej Mysona. Senior Project Manager, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, z którym rozmawialiśmy o ubóstwie komunikacyjnym i jak można walczyć z tym zjawiskiem.

– Po wejściu w życie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami będziemy więcej płacili za benzynę. Samo poruszanie się będzie droższe i możemy dojść w Polsce do takiego momentu, kiedy ludzi fizycznie nie będzie stać na to, żeby się przemieszczać – mówił. Dodał, że remedium na te problemy mogą być rowery.

– Poruszyliśmy to w naszym raporcie, który opublikowaliśmy jako zespół doradców gospodarczych TOR. Jest w nim m.in. kwestia, na jakich odległościach rower staje się efektywnym środkiem transportu. Oczywiście nie będzie to dobre rozwiązanie dla wszystkich, ale jest na pewno dobrym uzupełnieniem, który efektywnie może wspierać tę transformację energetyczną i walkę z ubóstwem komunikacyjnym – mówił Maciej Mysona.

Na zakończenie pierwszego dnia znowu mówiliśmy o zazielenieniu ciepłownictwa.

– Potrzebujemy transformacji ciepłownictwa, ale nie jesteśmy w stanie sami ponieść ich kosztów: zarówno jeśli chodzi o wytwórców, jak i klientów – mówi Piotr Górnik, prezes zarządu Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

– Na dzisiaj, kiedy nasza energia elektryczna w większości oparta jest o węgiel, a na co dzień mamy problemy z wydajnością sieci elektroenergetycznych, nie może być i wręcz nie powinna nim być jedynym źródłem dla ogrzewania mieszkańców miast. W dużych aglomeracjach to po prostu niemożliwe – mówił Piotr Górnik.

Dzień drugi na EKG 2025

Drugi dzień Kongresu rozpoczęliśmy od wywiadu z Przemysławem Mitraszewski,, dyrektorem ds. relacji zewnętrznych, pełnomocnikiem zarządu LPP. Opowiadał on o nowej strategii spółki.

– Ważny jest koncept Sinsaya. Testowaliśmy tę markę przez wiele lat. To podobnie jak z nowym samochodem, który jest już po fazie testów i można go nareszcie wprowadzić do masowej produkcji – wskazywał Przemysław Mitraszewski.

Kolejnym naszym gościem był Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów PARP.

– Nie zasypujemy spółek pieniędzmi, nie dajemy kapitału inwestycyjnego, nie jesteśmy właścicielami startupów. Bardziej stwarzamy warunki do tego, żeby zdobywać rynkowe szanse, testować, eksperymentować z rynkiem i poszukiwać przychodowości – mówił w studiu „Wprost” podczas EKG w Katowicach Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów PARP.

Następnie rozmawialiśmy o bezpieczeństwie żywnościowym z Adamem Grabowskim, wiceprezesem Polmlek Trading, członekiem rady nadzorczej, Grupy Polmlek.

– Polska jest bezpieczna pod kątem bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ mamy nadprodukcję dobrej jakości produktów, które dostarczamy nie tylko w Polsce, w Europie, ale i na całym świecie. Pod kątem prostej definicji bezpieczeństwa żywnościowego to spełniamy wszystkie kryteria – mówił Adam Grabowski. Zastrzegł jednak, że nie jest ono nam dane raz na zawsze, łatwo je można utracić.

Opowiedział również o planach rozwoju spółki Polmlek. — Eksport u nas stanowiący prawie 60% będzie tylko rósł przez następne inwestycje oraz chęć dywersyfikacji produkcji i zdobywania nowych rynków zbytu. Tu nie chodzi tylko o nowe kraje, ale również nowe branże. Dobrym przykładem jest laktoferyna. Jej zastosowania są ogromne, a zapotrzebowanie na nią tylko rośnie – opowiadał nasz rozmówca.

Naszym kolejnym przystankiem była kolejna debata – „Przedsiębiorcy w erze Trumpa. Wyzwania dla polskich firm działających w USA”. Udział w niej wzięli Paweł Dziekoński, wiceprezes FAKRO, Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE oraz dr Krzysztof Mazur, prezes Rady Polskich Przedsiębiorstw.

Była na niej mowa o tym, jak wojna celna uderzy w naszych przedsiębiorców. Omówione zostały różnice między prowadzeniem biznesu Stanach Zjednoczonych i w Polsce.

Naszym kolejnym gościem był Szymon Borucki, prezes zarządu Polmlek Trading. Opowiedział o najbliższych planach spółki. Firma, która już dziś eksportuje swoje towary do 150 krajów, zamierza tylko w ciągu dwóch lat wydać na inwestycje miliard złotych.

– Środki na inwestycje zostaną przeznaczone przede wszystkim na modernizację parku maszynowego, zwiększanie możliwości produkcyjnych oraz produkcję towarów o nowej jakości i funkcjonalności – wyjaśniał Szymon Borucki.

W naszym studio mieliśmy okazję gościć, drugi raz tego dnia, Pawła Dziekońskiego, wiceprezesa FAKRO. Tym razem rozmowa zogniskowała się wokół kwestii konkurencyjności, jak również zapowiadanego przez Lewicę chęci wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy.

– Jeżeli mówimy o branżach, gdzie obcięcie dnia pracy powoduje zmniejszenie wolumenu wytwarzanych produktów, to my stracimy znacznie więcej, niż zyskamy. To jest strzał w kolano polskiej gospodarki – przestrzegał Paweł Dziekoński. Wspomniał również o tym, jak ciężka jest konkurencja z podmiotami z Azji.

Z kolei dr Krzysztof Mazur, prezes Rady Polskich Przedsiębiorstw Globalnych opowiadał o tym, że każdy kryzys może być szansą.

– Gdy wypadają chińscy poddostawcy, robi się miejsce dla polskich poddostawców. Gdy pojawia się kryzys, trzeba myśleć o tym, jak go przekuć w sukces – tłumaczył nasz rozmówca.

Następnym naszym gościem był Piotr Krupa, CEO Grupy KRUK. Opowiadał o digitalizacji wprowadzonej w firmie i innowacyjnej możliwości spłaty długu przez dłużników.

– Chyba każdy wie, co to jest Netlix. Można wykupić subskrypcje i co miesiąc oglądam film. Nowa technologia powoduje, że to samo możemy zrobić ze swoim długiem. Wejść na eKruka, odnaleźć swój dług i zrobić subskrypcje spłaty tego długu, np. po 300 zł miesięcznie, zaznaczyć check boxy i zapomnieć o temacie – opowiadał Piotr Krupa.

Mowa też była o niecodziennym połączeniu świata sztuki i biznesu. CEO Grupy KRUK opowiedział, jakie korzyści płyną z tego dla pracowników, oraz jaki był odbiór tego pomysłu.

Z kolei Janusz Komurkiewicz, Członek Zarządu ds. Marketingu w FAKRO opowiadał o sytuacji branży stolarki budowlanej w obliczy dyrektywy EDUR. – Dyrektywa ma przeciwdziałać wylesianiu, co jest słuszne, ale dyrektywa nakłada na producentów ogromne obowiązki raportowania każdego kawałeczka drewna, który jest użyty w naszych produktach – opowiadał.

Nasza ekipa wideo była również na stanowisku Ultre Mobility, gdzie miała miejsce premiera elektrycznego pojazdu pomysłu Oskara Zięty – Ultre 4 Cargo.

– Jest to wynik wszystkich doświadczeń, które zbieraliśmy w ostatnich 20 latach. Naturalne było szukanie kolejnej aplikacji przemysłowej dla tej niesamowicie innowacyjnej technologii. Odpowiedź wydawała się prosta: przemysł samochodowy. Ponieważ przy zastosowaniu w pojazdach elektrycznych silników elektrycznych i baterii, bardzo ważna jest lekkość tego pojazdu – mówił Oskar Zięta.

– Przez ostatnie 10 lat przeprowadziliśmy wiele badań wytrzymałościowych, crush-testowych, zmęczeniowych, symulacyjnych i to wszystko prezentujemy dzisiaj po 10 latach od rozpoczęcia tych prac – wyliczał projektant.

Na zakończenie tego intensywnego dnia naszym gościem był Krzysztof Müller, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna. Podczas rozmowy poruszyliśmy temat barier dla rozwoju OZE oraz konieczności budowania magazynów energii.

Padło również pytanie o nasz poziom „zazielenienia” energii. Jaką drogę udało nam się już pokonać na tej trasie transformacji energetycznej.

– To trzeba się odwołać do statystyk. Udział zielonej energii, skupmy się tylko na energii elektrycznej, w tej chwili mamy 15-17 procent udziału OZE. Powiedziałbym tak, w skali od 1 do 10 jesteśmy na 1,7. Czy to się może zmienić? Oczywiście, że tak. Są systemy, które są dużo bardziej otwarte na energię odnawialną. Są to systemy często bardzo specyficzne, które na przykład są bardzo dobrze skomunikowane. Są takie kraje, w których moc połączeń transgranicznych jest większa niż moc zainstalowana czy to po stronie wytwarzania, czy po stronie odbioru. Popatrzmy na Szwajcarię, na Węgry, na różne kraje, nie tylko na Danię – opowiadał Krzysztof Müller.

Dzień trzeci na EKG 2025

Ostatniego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego przeprowadziliśmy długą rozmowę o firmach rodzinnych z właścicielami Catering Arts – Eweliną Czajką i Marcinem Czajką.

Podczas dyskusji padły pytania o łączeniu życia prywatnego i biznesowego, o sukcesji, a także cieniach i blaskach prowadzenia firmy z najbliższymi.

– U nas to się dzieje naturalnie. W związku z tym, że jesteśmy firmą rodzinną, to jest to siłą rzeczy również odczuwalne wśród naszych pracowników. Na szczęście u nas to widać w ten naturalny sposób. Mamy o tyle dobrą sytuację, że z mężem jesteśmy różni charakterami. Ja jestem bardziej ogień, a mąż woda. Podział obowiązków odbył się zatem płynnie. Znamy swoje mocne i słabe strony i wiemy, w których obszarach naszej firmy poruszamy się dobrze – mówiła Ewelina Czajka.

– Funkcjonuje podział obowiązków taki organizacyjny, każdy z nas skupia się bardziej na swojej działce. Prowadzenie firmy razem to są plusy i minusy. Ciężko jest tak zero-jedynkowo rozdzielić pracę i dom. Pracę często przynosi się do domu, ale działa to też w drugą stronę – dom przynosi się też często do pracy – wyjaśniał Marcin Czajka.