Polacy nie wyobrażają sobie pracy bez rozwoju? Zaskakujące dane

Szacuje się, że w perspektywie najbliższych pięciu lat zmianie lub dezaktualizacji może ulec ok. 40 proc. obecnego zestawu umiejętności pracowników. Jak pokazuje badanie Randstad Workmonitor, 41 proc. Polaków deklaruje, że nie przyjęłoby oferty pracy bez możliwości rozwoju. Odpowiedzialność za rozwój zawodowy 48 proc. respondentów przypisuje przede wszystkim pracodawcy, a 17 proc. – samemu pracownikowi.

Tymczasem jak wskazują dane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), prowadzone w organizacjach szkolenia częściej dotyczą bieżących obowiązków niż przygotowania do kolejnego etapu kariery. Ponad dwie trzecie polskich pracowników uczestniczących w szkoleniach robi to przede wszystkim po to, by dostosować się do obowiązków na obecnym stanowisku. Co dziesiąty czyni to z myślą o awansie lub zmianie swojej pozycji na rynku pracy.

„Chęć rozwoju nie zawsze wystarcza”

Co jest barierą w podejmowaniu nauki? Dla 42 proc. pracujących Polaków w wieku 25-65 lat przeszkodą są obowiązki zawodowe i rodzinne. W co dziesiątym przypadku udział w kursach i szkoleniach utrudnia brak wsparcia ze strony pracodawcy. Różnice widać też między firmami: osoby zatrudnione w dużych organizacjach miały o 13,9 proc. większą szansę na udział w szkoleniach niż pracownicy małych przedsiębiorstw.

– Te dane dobrze pokazują, że sama chęć rozwoju nie zawsze wystarcza. Możemy mieć dostęp do wartościowego kursu, ale jeśli wymaga on kilku, sztywno zaplanowanych godzin tygodniowo, a pracownik łączy pracę z obowiązkami rodzinnymi, realne skorzystanie z niego może być trudne. Dlatego z perspektywy pracodawcy liczy się nie tylko to, co oferuje, ale też w jakiej formie i czy pracownik może włączyć naukę w swoją codzienność, w dogodnym dla siebie momencie. Rozwój powinien być możliwy także małymi krokami – wtedy, kiedy pojawia się konkretna potrzeba – zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy - mówi Izabela Nasiłowska-Włodarek, Business Development Director w Benefit Systems.

Wśród obszarów, które pracownicy chcą rozwijać, pojawiają się zarówno kompetencje technologiczne, jak i inne umiejętności. Na pierwszym miejscu znalazła się sztuczna inteligencja (19 proc. wskazań), dalsze miejsce zajmują IT i technologie (11 proc.), dobrostan, programowanie oraz analitykę danych (po 7 proc.), a myślenie kreatywne i analityczne oraz umiejętności liderskie (po 6 proc.).

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