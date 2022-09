„Orły” Wprost: nagrodzone osobowości polskiej ochrony zdrowia. Nagrody wręczał minister Niedzielski

„Orły” Wprost to nagroda przyznawana wybitnym osobowościom świata gospodarki, polityki, zdrowia. Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu nagrody zostały przyznane trzem osobom od lat związanym z systemem ochrony zdrowia. Nagrody otrzymali:

Prof. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, kierownik Kliniki Radioterapii Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Przez 4 lata pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Jest również członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, koordynatorem Sekcji Radioterapii Pediatrycznej w Polskiej Pediatrycznej Grupie Guzów Litych, prezesem Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych

Ma odwagę wdrażać kompleksowe rozwiązania organizacyjne, m.in. pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej. Dzięki dobrej organizacji leczenia, pacjent – bez względu na miejsce zamieszkania – ma szansę na tak samo dobre leczenie.

Krystyna Wechmann, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Bez tej osoby nie byłoby tak silnego ruchu pacjenckiego w Polsce, jak jest dziś. Przekuła swoją chorobę w pracę na rzecz innych, w dawanie innym nadziei, że rak to choroba jak inne, można z nią żyć i to żyć pełnią życia. Diagnozę „zaawansowany rak piersi” usłyszała 31 lat temu. Jeszcze w trakcie leczenie założyła Klub Amazonek w Poznaniu. W 1993 roku została powołana Federacja Stowarzyszeń Amazonki. W 2000 roku została Prezesem tej organizacji i jest nim do dnia dzisiejszego. Jest też Prezesem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych - organizacji, jest głosem pacjentów onkologicznych, ale też ogromną siłą, i opiniotwórczym środowiskiem, które dąży do poprawy sytuacji chorych na nowotwory w Polsce.

Ks. Arkadiusz Nowak: W 1990 w Konstancinie otworzył pierwszy dom opieki dla osób zakażonych wirusem HIV, a następnie podobny ośrodek w Piastowie oraz placówkę hospicyjną w Karczewie i kolejny ośrodek w Otwocku. Był doradcą ministra zdrowia ds. AIDS i narkomanii, założył Polską Fundację Pomocy Humanitarnej Res Humanae. W listopadzie 2004 założył Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej – fundację, której celem jest promowanie praw pacjenta, a także pomoc pacjentom.

Dziś jest Przewodniczącym Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia, członkiem Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Grupy Roboczej ds. Potrzeb Pacjentów przy Agencji Badań Medycznych.

Angażuje się też naukowo: jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki. W latach 2007-2017 był w Polsce Prowincjałem Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie.

„Orły” Wprost – nagroda z tradycją

„Orły” Wprost to najważniejsza nagroda Wprost, będąca nawiązaniem do wyjątkowego wyróżnienia, które otrzymał wydawca Wprost od Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Symbolem wyróżnienia stało się godło Państwa Polskiego – wizerunek Orła Białego.

W ubiegłym roku podczas Forum Ekonomicznego nagrody otrzymali: minister Adam Niedzielski, wiceminister Maciej Miłkowski i prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński.