W tych województwach można już iść do fryzjera i kosmetyczki. Od 26 kwietnia luzowanie rygorów

Po miesięcznym zamrożeniu, od 26 kwietnia w 11 spośród 16 województw salony fryzjerskie i kosmetyczne znów mogą działać. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, od poniedziałku 26 kwietnia salony urody, fryzjerskie, tatuażu i piercingu będą mogły się otworzyć w województwach: podlaskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, pomorskim, lubuskim, świętokrzyskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i w małopolskim.

W pozostałych pięciu województwach (śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim oraz opolskim), ze względu na liczbę zakażeń, dotychczasowe obostrzenia nadal będą obowiązywać.

Zasady sanitarne w salonach fryzjerskich i kosmetycznych

Właściciele salonów kosmetycznych czy fryzjerskich, muszą jednak pamiętać, że ich biznesy będą mogły funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym. Oznacza to, że w takim miejscu, przebywać może wyłącznie obsługa i obsługiwani klienci. Reżim sanitarny wymaga ponadto, że stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między nimi jest przegroda.

Sektor beauty liczy na odbicie

Dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego Blanka Chmurzyńska-Brown wyrażała nadzieję, że klienci licznie wrócą do salonów, a fryzjerom i kosmetyczkom uda się choćby w części odrobić wielomilionowe w skali ogólnopolskiej straty. Apelowała jednak do rządzących, by jak najszybszej wypłacać świadczenia dla branży.

Chodzi o kolejną odsłonę tzw. tarczy branżowej, która została rozszerzona o kolejne kody PKD w tym z branży kosmetycznej (w sumie 63 kody PKD). Wnioski o pomoc z Tarczy będzie można składać także od 26 kwietnia.

Michał Łenczyński lider inicjatywy Beauty Razem zrzeszającej ok. 50 tys. pracowników i przedsiębiorców z sektora urody postulował z kolei, by branża kosmetyczna mogła się otworzyć w całym kraju. Jego zdaniem otwarcie zakładów w 11 województwach może stworzyć turystykę fryzjersko-kosmetyczną. Przekonywał ponadto, że salony urody są najbezpieczniejszymi miejscami usługowymi.

autor: Michał Boroń

