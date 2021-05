Paweł Borys: Polski Ład daje perspektywę wzrostu PKB na poziomie 5,5-6% w 2022 r.

„Polski Ład” , którego filary poznaliśmy w sobotę, zakłada m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatków dla wszystkich pracujących do 30 tys. zł, emerytury bez podatku do 2500 zł, wsparcie kupujących mieszkania i budujących domy. Jak wskazał wicepremier Jarosław Gowin, Polski Ład do 2030 roku będzie kosztował łącznie 650 mld złotych. W ocenie szefa Polskiego Funduszu Rozwoju, taka stymulacja gospodarki szybko przyczyni się do wzrostu PKB.

Polski Ład. Borys o wzroście PKB

„Polski Ład – kompleksowy, prorodzinny, silny wzrost dochodów rozporządzalnych niżej zarabiających i klasy średniej, proinwestycyjny, zielony i cyfrowy. Podniesie tempo rozwoju gospodarki w najbliższych latach z realną perspektywą wzrostu PKB 4,5-5% w 2021 i 5,5-6% w 2022” – napisał Borys na Twitterze.

Polski PKB. Aktualne prognozy

Przyjęta przez rząd pod koniec kwietnia br. Aktualizacja Programu Konwergencji (APK) przewiduje m.in. wzrost PKB w tym roku na poziomie 3,8% oraz jego przyspieszenie do 4,3% w 2022 r. Następnie wzrost ma spowolnić – do 3,7% w 2023 r. i do 3,5% w 2024 r. Jednocześnie podkreślono, że uzyskanie przez Polskę środków z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności pozwoliłoby na zwiększenie poziomu realnego PKB o odpowiednio o 1,2% w roku 2022 oraz 1,3% w roku po horyzoncie objętym Programem.

Czytaj też:

Polski Ład. Będą nowe zniżki dla osób poniżej 30-tki