Majątek Szymona Hołowni. Dziennikarze oszacowali, co posiada lider „Polski 2050”

Każdego roku opinia publiczna może się dowiedzieć, jaki majątek zebrali politycy – mają oni bowiem obowiązek składania corocznych zeznań majątkowych, które następnie są upubliczniane. Obowiązkowi temu nie podlega tylko jeden z liderów opozycji: Szymon Hołownia, a to dlatego, że nie jest posłem ani senatorem.

Dziennikarze „Wirtualnej Polski” podjęli się zadania oszacowania majątku, jakim dysponuje były dziennikarz i gwiazdor TVN, a obecny lider partii „Polska 2050”. Zadanie karkołomne, bo mogli korzystać wyłącznie z danych zawartych w ogólnodostępnym rejestrze ksiąg wieczystych. Na tej podstawie można określić wartość nieruchomości, ale tajemnicą pozostają oszczędności Hołowni i cenne składniki jego majątku.

Hołownia nie poda informacji o majątku, bo nie musi

Wyniki „śledztwa” są więc obarczone dużym marginesem błędu. Szymon Hołownia nie chciał współpracować z dziennikarzami i zdradzić informacji o swoim majątku, choć miał taką szansę. Autorzy artykułu skontaktowali się z przewodniczącym partii, byłym dziennikarzem Michałem Kobosko. Odmówił odpowiedzi na pytanie powołując się na to, że nie ma takiego obowiązku.

„Przepisy jasno precyzują, kto i kiedy jest zobowiązany do składania oświadczeń majątkowych. Na razie Szymon Hołownia nie podlega temu obowiązkowi. Wielokrotnie deklarował on, że będzie postępował zgodnie z literą prawa” – odpisał Kobosko. Rzecz jasna, nic nie stoi na przeszkodzie, by Hołownia ujawnił informacje. Nie byłoby to złamaniem prawa.

Odmowę Kobosko argumentował również tym, że w ostatnim czasie pojawiają się próby wyłudzeń dokonywanych metodą fałszywych reklam w mediach elektronicznych o tym, że "Szymon Hołownia zbił majątek". „Publikacja jakichkolwiek informacji o aktualnym stanie majątkowym Szymona Hołowni może się przyczynić do nasilenia takich nielegalnych działań” – wyjaśnił Kobosko.

Dom pod Warszawą i mieszkanie na Powiślu

Co więc ustalili dziennikarze w oparciu o rejestr ksiąg wieczystych? W 2015 roku Hołownia wraz z żoną Urszulą za 2 miliony złotych kupili 200-metrowy dom na zamkniętym osiedlu w Otwocku. Działka ma ponad 1500 mkw. Nieruchomość stanowi współwłasność Szymon Hołowni i jego żony. Obciąża ją hipoteka w wysokości 3 107 287 zł z tytułu kredytu udzielonego przez Bank Zachodni WBK. „I tu kolejne zastrzeżenie: nie oznacza to, że w takiej wysokości zaciągnięty został kredyt. Regułą jest, że wysokość hipoteki jest wyższa niż kwota zaciągniętego w banku zobowiązania” – zastrzegają dziennikarze.

Małżeństwo ma także mieszkanie w apartamentowcu na warszawskim Powiślu, które kupiło w maju 2018 r. Pochodzący z Białegostoku Hołownia ma też działkę w powiecie sokólskim, w liczącej niewiele ponad 50 mieszkańców wiosce nad brzegiem rzeki Sidry. Wybudował na niej ponad 120-metrowy dom oraz zabudowania gospodarcze.

Michał Kobosko, strzegący informacji o stanie majątkowym Hołowni, ugiął się pod ciężarem pytań dziennikarzy i zapewnił, że Hołownia nie jest płatnikiem KRUS (a teoretycznie mogłoby tak być, gdyż grunty doń należące mają charakter rolnych). Zrobił to jednak dopiero na chwilę przed publikacją tekstu, gdy dziennikarze Wirtualnej Polski przekonali go, że lepiej grać w otwarte karty niż, w najgorszym razie, rozwiązywać kryzysy wizerunkowe. A taki mógłby się pojawić, gdyby się okazało, że Hołownia jest ubezpieczony w KRUS.

Co jeszcze wiemy o majątku Hołowni? Jeździ BMW 530d Touring (G31) z 3-litrowym silnikiem Diesla. W listopadzie 2015 r. Szymon Hołownia sprzedał za 1,7 mln złotych 90-metrowe mieszkanie wraz z miejscem postojowym w apartamentowcu na warszawskim Powiślu. Z kolei w marcu 2015 r. za 670 tys. Hołownia sprzedał 100-metrowe mieszkanie w bloku w warszawskiej dzielnicy Wawer.

Czytaj też:

Ranking najbogatszych polityków: Premiera Morawieckiego dzielą od lidera grube miliony