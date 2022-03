Polskie myśliwce dla ukraińskiej armii. Chaos informacyjny trwa. „Decyzje w tym zakresie na ten moment nie zapadły”

Zamieszanie informacyjne wokół przekazania polskich myśliwców Ukrainie trwa. Od kilku dni krąży informacja o tym, że do ukraińskie siły powietrzne mogą zostać wzmocnione m.in. przez polskie samoloty MiG-29. W trybie dokonanym mówił o tym były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, a potwierdzający taką decyzję komunikat wydało Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy. Informowano, że Kijów miał otrzymać 28 samolotów MiG-29 od Polski, do tego 16 takich samych myśliwców od Bułgarii i 12 od Słowacji. Poza tym Bułgaria miała przekazać 14 myśliwców Su-25.

Sprawę podgrzał także Sekretarz Stanu Antony Blinken, który powiedział, że jeśli Polska przekaże swoje myśliwce Ukrainie, to Stany Zjednoczone rozważą wysłanie maszyn na ich miejsce.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Wyposażenie Ukrainy w dodatkowe samoloty było także jednym z tematów wystąpienia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego przed Kongresem 5 marca. Jak wynika z informacji Fox News, prezydent Ukrainy miał powiedzieć senatorom, że Polska jest gotowa wysłać swoje maszyny na pomoc ukraińskiej armii.

Polskie myśliwce dla Ukrainy. KPRM reaguje

Sprawę skomentował dziś na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Muller. – Żadne decyzje w tym zakresie na ten moment nie zapadły. Trwa w tej chwili dyskusja co do zakresu działań Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale to jest dyskusja, która nadal się toczy – powiedział rzecznik rządu. Skomentował także doniesienia o rzekomych startach samolotów bojowych walczących nad Ukrainą z polskich lotnisk. – Chciałbym również podkreślić, że nie jest prawdziwa informacja o tym, że z terenu Polski startują samoloty w celach bojowych na teren Ukrainy – dodał.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Rosyjskie wojsko ostrzelało lotnisko w Winnicy. Jest reakcja Zełenskiego