Eurojackpot. Jakie liczby padły w losowaniu 6 maja?

W piątkowym losowaniu Eurojackpot padły następujące liczby: 5, 6, 39, 49, 50 oraz 10 i 12.

Eurojackpot – najważniejsze zasady

Losowanie odbywa się w Helsinkach, a wyniki są odczytywane w trakcie transmisji losowania wyników gier organizowanych przez Totalizator Sportowy. To loteria, w której uczestniczą mieszkańcy państw europejskich. Od 29 marca losowania odbywają się we wtorki i piątki. Wcześniej były to tylko piątki. Losy można kupować w tych samych placówkach, które dystrybuują losy gier Lotto. Grać można też przez internet lub za pomocą aplikacji mobilnej. Zasady gry są bardzo proste:

Typujemy 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10.

Skreślamy swoje liczby na blankiecie lub gramy na chybił trafił.

Dopiero łączne spełnienie tych warunków oznacza wygraną pierwszego stopnia.

Są też stopnie pośrednie. Jeśli uda się trafić pięć na pięć liczb w pierwszej puli i tylko jedną z dwóch liczb w drugiej – można liczyć na średnią wypłatę rzędu 700 tys. euro.

Jeśli trafimy tylko pięć liczb z pierwszej puli, a z drugiej żadnej – przeciętna wypłata wyniesie 120 tys. euro.

Możliwa jest gra tylko na jedno najbliższe losowanie.

Polacy mogą obstawiać numery od jesieni 2019 roku. Los kosztuje 12,5 zł, a można wygrać pieniądze nieporównywalnie większe niż w innych polskich loteriach. We wrześniu 2020 roku w jednej z polskich kolektur padła rekordowa, jak do tej pory, wygrana: 96 mln zł.

Wyniki innych piątkowych losowań Totalizatora Sportowego:

Wyniki Lotto 06.05– Multi Multi:

Godzina 14:00: 3, 4, 10, 16, 20, 25, 32, 36, 46, 48, 56, 62, 66, 67, 70, 71, 73, 74, 79, 80 Plus 80

Godzina 21:50: 3, 11, 13, 14, 16, 26, 28, 33, 37, 45, 50, 52, 53, 62, 64, 68, 73, 76, 78, 79 Plus 45

Wyniki Lotto 06.05 – Ekstra Pensja: 6, 12, 15, 19, 33, 2

Wyniki Lotto 06.05 – Ekstra Premia: 2, 8, 27, 31, 32, 1

Wyniki Lotto 06.05 – Kaskada:

Godzina 14:00: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 19, 20

Godzina 21:50: 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 24

Czytaj też:

Gigantyczna wygrana w Eurojackpot. Zwycięzca od razu musi oddać... ponad 20 milionów złotych

Wyniki Lotto 06.05 – Mini Lotto: 2, 3, 8, 21, 22