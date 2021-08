Gigantyczna wygrana w Eurojackpot. Zwycięzca od razu musi oddać... ponad 20 milionów złotych

W piątek 13 sierpnia gruchnęła wiadomość o gigantycznej wygranej w Eurojackpot. Ponieważ zwycięzców w europejskiej loterii było dwóch – z Polski i z Finlandii, do każdego z nich powędruje połowa ogromnej kumulacji, która wynosiła 90 mln euro (410 mln złotych).

Eurojackpot. Jaki jest podatek od wygranej?

Oznacza to, że nasz rodak otrzyma 45 mln euro, czyli około 206 550 000,00 zł. A w zasadzie nie otrzyma, bo jest to kwota brutto – od tej sumy należy odliczyć spory podatek – 10 procent. Jak czytamy na stronie Totalizatora Sportowego, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator do urzędu skarbowego. W tym przypadku kwota będzie niebagatelna, bo prawie 20 655 000 zł. To oznacza, że do zwycięzcy piątkowego losowania trafi ostatecznie nie ponad 200, a „jedynie” 186 mln zł.

Kto wygrał w Eurojackpot?

Kim jest szczęśliwiec, który właśnie został milionerem? Szczegóły poznaliśmy w sobotnim komunikacie Totalizatora Sportowego. „Osoba grająca w Polsce zawarła kilka zakładów metodą chybił trafił w jednym z punktów Lotto w powiecie bieruńsko-lędzińskim (woj. śląskie)” – czytamy. Ze względu na bezpieczeństwo zwycięzcy nie ujawniono nazwy miejscowości.

