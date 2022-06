Fit for 55 zablokowany. Wojna zmienia optykę

Europosłowie odrzucili większością 340 głosów raport dotyczący europejskiego systemu handlu emisjami (zwany w skrócie ETS). Jest to jeden z najbardziej kontrowersyjnych elementów obecnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, któremu głośno sprzeciwia się m.in. polski rząd. Obecnie system pozwala na uczestniczenie w nim instytucji finansowych, które dopuszczają się spekulacji cenowych, co bardzo podbija wartość zezwoleń.

Parlament Europejski wstrzymuje Fit for 55

Wraz z zapisami o ETS, europosłowie do komisji ochrony środowiska odesłali także projekty dotyczące mechanizmu dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 oraz Społecznego Funduszu Klimatycznego. Za przyjęciem projektów głosowało 265 posłów, a 34 się wstrzymało.

Komisja będzie musiała ponownie pochylić się nad zasadnością odesłanych projektów, a także zaproponować ewentualne zmiany. Jeśli członkowie komisji osiągną kompromis, to projekty ponownie zostaną poddane pod głosowanie w Parlamencie Europejskim.

Złagodzenie kursu proklimatycznego

Zdaniem część europosłów, Parlament Europejski opowiedział się dziś jednoznacznie za spowolnieniem polityki klimatycznej. Pakiet fit for 55, któremu polski rząd sprzeciwia się niemal od początku, zyskał kolejnych przeciwników wraz z rozpoczęciem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Spowodowało to lawinowe wzrosty cen surowców i problemy z ich dostawami. Wiele gospodarek musiało nagle wrócić do mniej ekologicznych źródeł wytwarzania, aby załatać dziury w miksie energetycznym.

