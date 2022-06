Trudny dzień w Bydgoszczy. Strajk kierowców MZK, autobusy i tramwaje nie wyjechały na ulice

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w komunikacie wprost nazywa strajk w MZK nielegalnym. „Bydgoszczanie zostali zakładnikami w nielegalnym strajku” – czytamy w komunikacie. A o co poszło? Przede wszystkim o pieniądze. Jak informuje bydgoska „Gazeta Wyborcza”, kierowcy i motorniczowie domagają się tysiąca złotych podwyżki. Pracownicy chcieliby również gwarancji corocznej waloryzacjipensji o wskaźnik cen usług ustalanych przez ZUS. Nie widzą szansy na dogadanie się z prezesem Andrzejem Wadyńskim i wskazują inną osobę, którą chętnie widzieliby na jego miejscu.

Prezes o „nielegalnym strajku”

Wadyński pojawił się nad ranem w zajezdni przy ul. Inowrocławskiej i próbował przekonać załogę, by podjęła pracę. Bezskutecznie.

- Decyzja została podjęta. Państwo nie wyjechali, jest to nielegalne. Niewyjechanie dziś to, w mojej ocenie, najgorszy krok, który mógł się zdarzyć. W spółce nie ma pieniędzy. Komunikacja jest finansowana z miasta. Jeżeli przyjęliście strategię, że prowadzenie negocjacji z prezydentem z pistoletem u głowy jest lepszym rozwiązaniem, to ja mogę tylko powiedzieć jest to duży błąd - mówił Andrzej Wadyński, cytowany przez Polskie Radio PIK.

Bydgoskie MZK musi się mierzyć nie tylko z żądaniami płacowymi, ale także z brakami kadrowymi. „GW” pisze, że w firmie brakuje teraz ok. 30 kierowców, a na biurku prezesa leży 13 kolejnych wypowiedzeń.

Na ulice Bydgoszczy nie wyjechały autobusy i tramwaje linii: nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 52, 54, 57, 59, 60, 61, 64, 65, 68, 71, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ZaT i ZaT8.

Normalnie funkcjonują linie autobusowe obsługiwane przez Irex Trans: 51, 53, 55, 56, 58, 62, 67, 69, 73, 76 i 85.

