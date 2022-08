Kanał prorosyjskich patostreamerów zdjęty z serwisu YouTube

Wojciech Olszański, występujący pod pseudonimem Aleksander Jabłonowski, to słynący z agresywnego języka patostreamer. Na swoim kanale, który prowadził wspólnie z Marcinem Osadowskim, wielokrotnie publikował treści antysemickie, i dyskryminujące osoby LGBT+.

Na kanale pojawiały się też treści nawołujące do przemocy. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zwrócił uwagę, że w jednym ze swoich ostatnich filmów Olszański wydał polecenie zabicia człowieka – ukraińskiego dziennikarza i aktywisty Igora Isajewa.

Google nie odpowiada

Jak mówił w rozmowie z "Wyborczą" Isajew, zgłosił nagranie serwisowi. Twierdzi jednak, ze nie otrzymał odpowiedzi. Pytania dotyczące niezgodnych z prawem treści koncernowi Google – właścicielowi serwisu – zadał także portal Wirtualne Media.

Odpowiedź do tej pory nie dotarła. Za to we wtorek Marcin Celiński, redaktor naczelny Resetu Obywatelskiego, poinformował, że kanał Olszańskiego i Osadowskiego został usunięty z serwisu YouiTube.

Prokuratura zbada sprawę

W poniedziałek Ośrodek Monitorowania Zachowań Ksenofobicznych i Rasistowskich poinformował, że prokuratura postawiła Olszańskiemu zarzuty związane z zaatakowaniem i naruszeniem nietykalności cielesnej białoruskiego opozycjonisty, protestującego przeciwko Łukaszence i Putinowi.

Obecnie przeciwko Olszańskiemu toczy się 30 postępowań karnych. Każdy kolejny zarzut zwiększa szanse na to, że agresywny, prorosyjski patostreamer dostanie wyrok bezwzględnego więzienia, a nie tylko w zawieszeniu.

