Ceny paliw na ferie. Nie tego spodziewali się kierowcy

– W tym tygodniu polscy kierowcy przy dystrybutorach kolejny raz z rzędu mogą poczuć się nieswojo – ceny wszystkich paliw wzrosły – piszą eksperci e-petrol.pl dr Jakub Bogucki i Grzegorz Maziak.

Analitycy prognozują, że tankowanie w najbliższych dniach będzie jeszcze wyższe, co nie jest dobrą wiadomością dla kierowców, zwłaszcza z regionów, w których rozpoczynają się ferie zimowe.

Eksperci zwracają uwagę, że globalna tendencja zwyżkowa przełożyła się dość szybko na jednoznaczny kierunek zmian na hurtowym rynku paliw w Polsce. Bogucki i Maziak zauważają, że zwłaszcza w wypadku diesla mocno zmniejszyła się marża operatorów detalicznych. Może to sugerować możliwość odczuwalnych zwyżek cen tego paliwa.

Ceny paliw na stacjach w przyszłym tygodniu

– Zestawienie dzisiejszych cen z poziomem z minionego weekendu daje wyraźny wynik "na plus". Benzyna Pb98 kosztuje dzisiaj 5322 zł/m sześc. – a więc mamy zmianę w górę o niemal 117 zł. Z kolei benzyna E10 (Pb95) dzisiaj sprzedawana jest po 4853 zł/m sześc., a to oznacza zwyżkę o 84 zł na metrze sześc. w omawianym okresie. Najwyraźniej podrożał olej napędowy, który kosztuje 5154 zł/m sześc. – jest on o 138 zł wyżej wyceniany niż w ostatni weekend. Zmiana dla oleju opałowego wynosi natomiast 123 zł w górę – jego dzisiejsza cena średnia to 3873 zł/m sześc. – wyliczają analitycy.

Eksperci e-petrol.pl prognozują, że w nadchodzącym tygodniu cena benzyny 98-oktanowej będzie średnio kosztować na stacjach od 6,90 do 7,02 zł/l. Najpopularniejsza E10 (Pb95) może z kolei ulokować się w przedziale 6,13-6,25 zł/l. Olej napędowy na większości stacji znajdzie się „w widełkach" między 6,30 i 6,42 zł/l. W górę pójdzie również cena autogazu. Paliwo to w najbliższych dniach może kosztować od 3,25 do 3,33 zł/l.

Czytaj też:

Zdjęcie z fotoradaru? W tych sytuacjach nie zapłaciszCzytaj też:

Ferie za ponad 3 tys. zł za osobę. Ci Polacy nie będą oszczędzać