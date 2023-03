Komisja Europejska zatwierdziła pomoc dla polskich rolników. To ogromne pieniądze

„Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości około 126 mln euro (600 mln zł) mający na celu wsparcie sektora produkcji pszenicy i kukurydzy w kontekście wojny Rosji z Ukrainą” – poinformował w mediach społecznościowych Janusz Wojciechowski.

Zadowolenie wyraził minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, a rzecznik rządu Piotr Muller dodał, że „program wsparcia dla polskich rolników poszkodowanych skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę był przyjęty przez Radę Ministrów kilka tygodni temu. Oczekiwał na formalną zgodę KE, która jest wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami UE. Program ma na celu stabilizację na rynku zbóż”.

Pieniądze dla Polski. Fundusz na dozbrajanie

To nie koniec dobrych wiadomości, jeśli chodzi o pieniądze z Brukseli. Wprawdzie wciąż nie ma zgody na KPO, ale zostało potwierdzone, że Polska otrzyma rekompensatę od UE za broń przekazaną Ukrainie. Do Świąt Wielkanocnych do Polski trafi do 300 mln euro rekompensaty, a w kolejnych miesiącach dodatkowe 500-600 mln euro. Tym samym Polska będzie największym beneficjentem unijnego funduszu na dozbrajanie.

– Wkrótce otrzymamy rekompensatę w wysokości około 300 milionów euro, a Polska będzie największym beneficjentem unijnego funduszu na dozbrajanie. W miejsce broni przekazanej Ukrainie będziemy mogli kupić nowocześniejszą broń, amunicję, a także tworzyć nowe linie technologiczne i inwestować w polski przemysł zbrojeniowy! – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu w poniedziałek wraz z wicepremierem i szefem MON Mariuszem Błaszczakiem oraz komisarzem UE ds. rynku wewnętrznego Thierrym Bretonem odwiedzi Zakłady Metalowe DEZAMET S.A., należące do Grupy Kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa SA.

