Asseco chce sprzedać akcje własne. Pakiet czeka na inwestorów

– Przygotowujemy się do sprzedaży – powiedział podczas spotkania z mediami prezes Asseco Adam Góral. Poinformował, że spółka planuje sprzedaż pakietu 17,8 proc. akcji. Spółka zakłada, że akcje nie zostaną sprzedane taniej, niż 80 zł za sztukę.

Konsorcjum banków inwestycyjnych

Jak mówi prezes Asseco, celem sprzedaży pakietu jest rozproszenie akcjonariatu. Firmie zależy na sprzedaży akcji funduszom, rozmowy z potencjalnymi inwestorami trwają

– Rozmawiamy też z dużymi bankami inwestycyjnymi, które pomogą nam w plasowaniu akcji do kilku lub kilkunastu inwestorów. Zapewne będą to fundusze zagraniczne, ale nie mogę wykluczyć, czy gdyby pojawił się kapitał polski, to będziemy rozmawiać – powiedział dziennikarzom Adam Góral.

Informatyczny gigant z Rzeszowa

Asseco to polska spółka informatyczna, działająca od lat 90. Firma zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 2004 roku. Początkowo zajmowała się głównie dostarczaniem oprogramowania dla firm z sektora bankowego. Po giełdowym debiucie zaczęła kupować zagraniczne firmy informatyczne.

– Wydawało nam się, że jesteśmy fajną firmą, sprzedawaliśmy swoje produkty do zagranicznych banków, działających w Polsce. Uważaliśmy, że zawojujemy Europę. Ale dość szybko zetknęliśmy się z brutalną rzeczywistością. Okazało się, że jesteśmy za mali. Zaczęliśmy się wtedy rozglądać za firmami, które miały takie same problemy, jak my, odbijali się od ściany w negocjacjach z dużymi klientami – powiedział na konferencji prasowej Marek Panek, wiceprezes Asseco

Do 2022 roku spółka urosła kilkunastokrotnie, osiągając w 2022 roku 17 370 mln złotych przychodu. Z tego aż 90 proc. Pochodzi z działalności za granicą.