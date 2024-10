Maleje zaufanie społeczne do działań rządów i firm w obszarze ESG. Raport „ESG Monitor 2024”

Najnowszy raport „ESG Monitor 2024”, opublikowany przez SEC Newgate, wskazuje na globalny kryzys zaufania wobec rządów i korporacji w kwestiach związanych z ESG. Badanie przeprowadzono w 13 krajach na pięciu kontynentach oraz w Hongkongu, obejmując trzeci raz z rzędu Polskę, a po raz pierwszy Brazylię i Grecję. W Polsce szczególnie zauważalna była zmiana nastrojów po ostatnich wyborach parlamentarnych – 50 proc. badanych wyraziło przekonanie, że kraj zmierza we właściwym kierunku.

Globalny rozdźwięk między oczekiwaniami a działaniami

Badanie, które objęło czwarty rok z rzędu, ujawnia wyraźną przepaść między oczekiwaniami społeczeństw a rzeczywistymi działaniami rządów i firm na całym świecie w kwestiach związanych z ESG. Choć 83 proc. ankietowanych globalnie i 74 proc. w Polsce uznało odpowiedzialne działania rządów w tym zakresie za priorytet, to wyniki sugerują, że realne działania często odbiegają od tych oczekiwań.

Po ostatnich wyborach w Polsce 50 proc. respondentów oceniło, że sytuacja w kraju zmierza w pozytywnym kierunku, co jest istotnym wzrostem w porównaniu do zeszłego roku (29 proc.). Tymczasem, we Francji, która przeszła przedterminowe wybory parlamentarne, poziom zaufania do rządu spadł drastycznie z 27 proc. do 16 proc. Z kolei w Wielkiej Brytanii, zmiana polityczna po 14 latach rządów konserwatystów na korzyść laburzystów doprowadziła do wzrostu zaufania, choć nadal jest ono stosunkowo niskie – wzrosło z 26 proc. do 37 proc.

Według Bartłomieja Kupca z SEC Newgate CEE, wpływ na wzrost zaufania w Polsce miała również spójność społeczna, którą wzmacnia obawa przed zagrożeniami zewnętrznymi, zwłaszcza ze strony Rosji. Dodatkowym czynnikiem była świeżość nowego rządu, co zrodziło nadzieje na pozytywne zmiany.

Świadomość ESG w Polsce na niskim poziomie

Jednym z wyzwań w Polsce jest niski poziom znajomości pojęcia ESG – jedynie 9 proc. respondentów rozumiało, co oznacza, co stanowi jeden z najniższych wyników w badanych krajach, obok Hiszpanii. Najwyższą świadomość odnotowano w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Singapurze i Hongkongu.

W tegorocznym raporcie w Polsce zadebiutowały dwa nowe priorytety: przeciwdziałanie przestępczości i przemocy (56 proc.) oraz poprawa zdolności obronnych kraju (55 proc.). Pomimo nowych wyzwań, głównym priorytetem pozostaje zapewnienie powszechnej i dostępnej opieki zdrowotnej (61 proc.). Problematyka rosnących kosztów życia, która jeszcze rok temu była najważniejszym zagadnieniem, spadła na szóste miejsce.

Choć w Polsce ocena faktycznych działań w zakresie ESG nieznacznie się poprawiła, różnice między oczekiwaniami a rzeczywistymi działaniami pozostają znaczne. Odpowiedzialne działania rządu i dużych przedsiębiorstw zostały ocenione pozytywnie przez mniej niż połowę respondentów (odpowiednio 40 proc. i 36 proc.). W przypadku małych i średnich firm wynik ten był nieco wyższy – 46 proc.

Agnieszka Trzaskoma, Managing Partner w SEC Newgate CEE, zwraca uwagę na wyraźny sygnał od społeczeństwa, które domaga się bardziej konkretnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Największa luka zaufania do działań dużych firm sięga aż 37 punktów procentowych, co jest alarmującym wskaźnikiem globalnym.

