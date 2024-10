Ukraińcy zadamawiają się w Polsce. Coraz więcej ma własne domy i mieszkania

Badanie przeprowadzone przez grupę Openfield ujawnia rosnącą liczbę obywateli Ukrainy posiadających własne nieruchomości w Polsce. W 2024 roku, wśród Ukraińców, którzy przybyli do Polski przed rokiem 2022, aż 15 proc. deklarowało, że posiada własne mieszkanie lub dom. To istotny wzrost w porównaniu do lat wcześniejszych, gdzie w 2022 roku odsetek ten wynosił zaledwie 9 proc.

Najnowsze badania to już trzecia edycja monitoringu sytuacji Ukraińców mieszkających w Polsce, z których wcześniejsze edycje przeprowadzono w 2022 i 2023 roku. Tegoroczne badanie, przeprowadzone metodą CAWI na grupie 572 respondentów, skupiło się zarówno na imigrantach ekonomicznych, jak i uchodźcach wojennych. Wyniki pokazały, że znajomość języka polskiego wśród Ukraińców znacząco się poprawiła. W 2024 roku jedynie 3 proc. ankietowanych przyznało, że nie potrafi porozumieć się po polsku, podczas gdy w 2022 roku odsetek ten wynosił ponad 20 proc.

Badanie ujawniło wzrost liczby Ukraińców, którzy opanowali język polski na poziomie B1, umożliwiającym swobodną komunikację. Odsetek ten wzrósł z 5,7 proc. w 2022 roku do prawie 28 proc. w 2024 roku. W grupie imigrantów ekonomicznych, ponad 76 proc. respondentów oceniało swoje umiejętności językowe jako dobre lub bardzo dobre.

Równolegle do wzrostu znajomości języka, poprawiła się także sytuacja mieszkaniowa. W 2024 roku, 67 proc. uchodźców z Ukrainy wynajmowało mieszkanie, co oznacza wzrost w porównaniu do 60 proc. w 2023 roku i zaledwie 27,6 proc. w 2022 roku. Natomiast w grupie imigrantów sprzed 24 lutego 2022 roku, 56 proc. osób wynajmowało swoje mieszkania lub domy, a ponad 15 proc. deklarowało posiadanie własnych nieruchomości.

Badania Openfield wykazują również istotny wzrost aktywności zawodowej Ukraińców w Polsce. W 2022 roku jedynie 30 proc. uchodźców podjęło pracę, jednak już w 2024 roku odsetek ten wzrósł do 64 proc. Zmniejszył się także odsetek osób, które nie zamierzają podejmować pracy – z 14,5 proc. w 2022 roku do 3,9 proc. w roku bieżącym.

Raport odnotował znaczną zmianę w postrzeganiu Ukraińców przez Polaków. Odsetek uchodźców oceniających postawy Polaków jako bardzo pozytywne spadł z blisko 40 proc. w 2022 roku do zaledwie 5,2 proc. w 2024 roku. Wśród imigrantów ekonomicznych podobny spadek wyniósł z 28 proc. do zaledwie 1,5 proc. Obecnie ponad 24 proc. imigrantów ekonomicznych i 22 proc. uchodźców ocenia nastawienie Polaków jako negatywne, co jest znacznym wzrostem w porównaniu do 1,3 proc. i 0,4 proc. z 2022 roku.

