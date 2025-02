To koniec pociągów do Berlina? Fatalne wieści dla podróżnych

Ze względu na szeroko zakrojone prace modernizacyjne pociągi międzynarodowe między Frankfurtem nad Odrą a Berlinem będą kursować zaledwie przez 11 tygodni w roku. Przez resztę czasu podróżni będą zmuszeni korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej, co znacząco wydłuży czas przejazdu i spowoduje dodatkowe komplikacje.

Zamknięcia torów uderzą w tysiące pasażerów

Większość pociągów kursujących między Polską a Niemcami przejeżdża przez Frankfurt nad Odrą. Dotyczy to m.in. popularnych połączeń Berlin-Warszawa-Express, Gedania, Galicja, Odra czy Wawel. Niestety, niemiecki zarządca infrastruktury kolejowej planuje szereg zamknięć torów, które sprawią, że przez większą część roku przejazd na tym odcinku będzie niemożliwy.

Dłuższy czas podróży i autobusowa prowizorka

Z powodu zamknięć torów pasażerowie zostaną skazani na zastępczą komunikację autobusową na odcinku Frankfurt nad Odrą – Fürstenwalde/Spree – Erkner – Berlin. Co gorsza, brak odpowiedniej liczby autokarów sprawia, że do obsługi pasażerów wykorzystywane są… zwykłe autobusy miejskie, które nie są przystosowane do dalekich tras. W efekcie standardowy czas przejazdu z Warszawy do Berlina, który wynosi 5 godzin i 5 minut, może wydłużyć się nawet o 1 godzinę i 15 minut.

Problemy nie od dziś, ale 2026 r. może być najgorszy

Pasażerowie korzystający z tej trasy już teraz zmagają się z opóźnieniami i odwołanymi kursami. Jak informował wcześniej “Rynek Kolejowy”, częste awarie i utrudnienia sprawiają, że pociągi z Berlina do Polski regularnie przyjeżdżają z opóźnieniem. Wprowadzenie tak dużej liczby zamknięć w 2026 r. może dodatkowo wpłynąć na opóźnienie startu dwóch nowych połączeń Flixtrain z Warszawy do Berlina, które uzyskały już zgodę na realizację przewozów.

Co dalej z podróżami do Berlina?

Sytuacja na trasie Frankfurt nad Odrą – Berlin w 2026 r. będzie niezwykle trudna dla wszystkich podróżnych. Regularne zamknięcia torów mogą sprawić, że wiele osób zdecyduje się na alternatywne środki transportu, a rosnąca popularność podróży koleją może wyhamować. Jeśli planujesz podróż na tej trasie w najbliższych latach, warto przygotować się na zmiany i uzbroić się w cierpliwość.