Ceny paliw w piątek. Niezbyt dobre wieści przed weekendem

Pod koniec ubiegłego tygodnia rząd ogłosił przywrócenie pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Obowiązuje on od 3 października br. do końca tego roku.

Podstawą reaktywowanego pakietu są dwa rozwiązania:

obniżeniu stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz obniżce akcyzy,

wprowadzeniu maksymalnych cen detalicznych benzyny i oleju napędowego

Maksymalne ceny paliw na stacjach każdego dnia ogłasza Ministerstwo Energii. Pierwszy komunikat w tej sprawie – w ramach nowej odsłony pakietu – ogłoszono w piątek. W dniu dzisiejszym (8 października) stawki wynoszą:

benzyna 95 – 6,83 zł/l

benzyna 98 – 7,71 zł/l

olej napędowy – 7,74 zł/l

Ceny paliw 9 października. Wszystkie paliwa w górę

Z najnowszego obwieszczenia resortu energii wynika, że w piątek wzrosną niestety ceny wszystkich paliw.

Ceny paliw 9 października wyniosą:

benzyna 95 – 6,90 zł/l

benzyna 98 – 7,77 zł/l

olej napędowy – 7,82 zł/l

Ministerstwo podkreśla, że wszystkie stacje paliw w Polsce będą zobowiązane do przestrzegania ustalonych cen maksymalnych. Oznacza to, że benzyna i olej napędowy nie będą mogły być sprzedawane powyżej ogłoszonych limitów.

Powrót pakietu to efekt decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, że 1 października ogłosił on podpisanie ustawy ws. nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Danina ma objąć firmy produkujące lub przetwarzające paliwa na podstawie zagranicznych koncesji, a wpływy z niej mają trafić do budżetu państwa.

– Uruchamiamy nową edycję pakietu „Ceny Paliwa Niżej”. CPN to największy program osłonowy w całej Unii Europejskiej, który przynosi realne korzyści polskim rodzinom i polskiej gospodarce. To bardzo istotna obniżka na stacjach w czasie globalnego kryzysu, który dotknął także Polskę. Spełniamy naszą obietnicę. Nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych osiągane w czasie kryzysu zostaną przeznaczone na obniżenie cen paliw – podkreśla minister energii Miłosz Motyka.

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