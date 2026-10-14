W tym regionie benzyna jest najtańsza. Cena niższa niż zakłada CPN

Po podpisie prezydenta nad ustawą ws. nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, rząd – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – ogłosił wznowienie pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Jego trzecia odsłona ruszyła 3 października i zakończy się najwcześniej 31 grudnia br.

Podstawą reaktywowanego pakietu jest obniżka stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz obniżka akcyzy. Jednocześnie powrócił mechanizm ustalania cen maksymalnych, które ponownie są wyliczane i ogłaszane przez Ministerstwo Energii. W konsekwencji przywrócenia CPN ceny na stacjach wyraźnie spadły. Jak zauważają jednak analitycy e-petrol.pl, w połowie października kierowcy płacą znacznie więcej za tankowanie niż tydzień temu. Wzrost cen ropy na światowych rynkach spowodował, że ceny paliw na stacjach, dostosowywane do maksymalnych, ustalanych przez ministra energii wyraźnie poszły w górę.

Eksperci wyliczają, że na przestrzeni ostatniego tygodnia cena popularnej „95” wzrosła o 18 groszy do poziomu 6,97 zł/l. Olej napędowy podrożał o 20 groszy i jego litr kosztuje dziś przeciętnie 7,98 zł. Zdrożał również nieobjęty CPN autogaz (cena poszła w górę o 14 groszy i kosztuje średnio 3,39 zł/l).

Dziś (14 października) maksymalne ceny na stacjach wynoszą – dla benzyny bezołowiowej 95: 7,11 zł/l, dla benzyny bezołowiowej 98: 8,01 zł/l a dla oleju napędowego: 7,98 zł/l. Jutro natomiast cena „95" nie powinna na żadnej stacji przekroczyć 7,01 zł/l, „98" – 7,83 zł/l, a diesla – 8,05 zł/l.

Ceny paliw w Polsce. Gdzie najdrożej, gdzie najtaniej?

Jak podaje e-petrol, aktualnie benzyna z ceną 7,06 najdroższa jest w woj. podlaskim i świętokrzyskim. Najwyższa średnia cena diesla to 7,99 zł/l i obowiązuje ona w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim oraz śląskim. W województwie świętokrzyskim z ceną 3,53 zł/l jest najdroższy autogaz.

Gdzie tankujący płacą najmniej? Benzyna „95" najtańsza jest w Wielkopolsce, gdzie za jej litr płaci się 6,92 zł, a zatem wyraźnie poniżej ceny maksymalnej. Diesel z ceną 7,95 zł/l kosztuje najmniej na Podlasiu. Za LPG kierowcy płacą najmniej na Górnym Śląsku oraz na Kujawach i Pomorzu (3,33 zł za litr).

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