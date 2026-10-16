Gigant wraca do Polski. Stawką kontrola nad jednym z największych banków

Włoski UniCredit wykonał kolejny ważny krok w kierunku przejęcia niemieckiego Commerzbanku. Europejski Bank Centralny zgodził się, aby włoska instytucja przekroczyła próg 30 proc. udziałów w kapitale niemieckiego banku. Decyzja ma znaczenie również dla Polski, ponieważ Commerzbank jest większościowym akcjonariuszem mBanku.

UniCredit uzyskał możliwość dalszego zwiększania swojego zaangażowania bez określonego górnego limitu. Do sfinalizowania planowanej transakcji potrzebuje jednak jeszcze zgody Komisji Europejskiej. Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, włoski bank może przejąć kontrolę nad Commerzbankiem pod koniec 2026 roku.

Przejęcie Commerzbanku przez UniCredit. EBC wydał zgodę

Zezwolenie Europejskiego Banku Centralnego umożliwia UniCredit formalne przejęcie akcji niemieckiego banku zgłoszonych w ramach oferty wycenianej na 45 mld euro. Planowana transakcja może stać się największym transgranicznym połączeniem bankowym w Europie od czasu światowego kryzysu finansowego.

Włoska instytucja musi jeszcze uzyskać zgodę antymonopolową Komisji Europejskiej. Wniosek w tej sprawie złożono 9 października. Bruksela może podjąć decyzję w pierwszej fazie postępowania do 16 listopada.

UniCredit chce przejąć kontrolę jeszcze w 2026 roku

Według komunikatu banku zakończenie pozostałych procedur regulacyjnych i spełnienie warunków oferty przewidywane jest około końca roku. Wówczas UniCredit ma dysponować około 50 proc. głosów w Commerzbanku, co pozwoli mu przejąć kontrolę nad niemiecką instytucją.

Włoski bank inwestuje w Commerzbank od ponad dwóch lat. Jego dyrektor generalny Andrea Orcel już w lipcu wskazywał, że pełne przejęcie może nastąpić w czwartym kwartale. Zapowiadał również możliwość doprowadzenia do zmian w radzie nadzorczej i zarządzie niemieckiego banku bez oczekiwania na przyszłoroczne walne zgromadzenie.

Co przejęcie Commerzbanku oznacza dla mBanku?

Transakcja ma istotne znaczenie dla polskiego sektora finansowego. Commerzbank posiada bowiem 69 proc. akcji mBanku, który zajmuje piąte miejsce wśród banków komercyjnych w Polsce pod względem aktywów.

Z usług mBanku korzysta w Polsce prawie 4,8 mln klientów. Kolejne 1,2 mln obsługiwanych jest w Czechach i na Słowacji. Przejęcie niemieckiego akcjonariusza oznaczałoby zatem uzyskanie przez UniCredit pośredniej kontroli nad jedną z największych instytucji bankowych nad Wisłą.

Włoski gigant ponownie umocni się w Polsce

Dla UniCredit byłby to znaczący powrót na polski rynek. W 2017 roku włoska grupa sprzedała pakiet kontrolny Banku Pekao. Decyzja była wówczas związana z trudną sytuacją finansową instytucji, która obecnie należy do najpotężniejszych banków w Europie.

Włosi ponownie pojawili się w Polsce w 2025 roku dzięki przejęciu Aion Banku i Vodeno. Skala tej działalności jest jednak znacznie mniejsza niż potencjalne zaangażowanie wynikające z uzyskania kontroli nad mBankiem.

Niemiecki bank sprzeciwia się przejęciu

Plany UniCredit spotykają się ze zdecydowanym sprzeciwem Commerzbanku oraz krytyką niemieckiego rządu. Mimo tego włoska grupa zgromadziła pakiet pozwalający jej kontrolować uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia niemieckiej instytucji.

Jednocześnie UniCredit pozostawał poniżej progu 50 proc. udziałów. Jego przekroczenie wiązałoby się z obowiązkiem wykupu udziałów akcjonariuszy mniejszościowych mBanku.

Na razie przejęcie nie zostało sfinalizowane. Kluczowa pozostaje decyzja Komisji Europejskiej oraz zakończenie pozostałych formalności. Dopiero wtedy będzie wiadomo, kiedy włoski bank faktycznie przejmie kontrolę nad Commerzbankiem, a pośrednio również nad jego polską spółką zależną.

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