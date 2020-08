Sasin: Nikt nie chciałby uczestniczyć w procesie zamykania kopalń. Ale to niestety twarda konieczność

– Nikt nie chciałby uczestniczyć w takim procesie jak zamykanie kopalń, ja też nie chciałbym w tym uczestniczyć. To nie jest mój wybór, moje widzimisię – stwierdził Jacek Sasin na antenie Polsat News. – To jest niestety twarda konieczność wobec tego, co dzieje się wokół Polski, wokół polityki klimatycznej, wokół tego, że przechodzimy przyspieszony proces transformacji energetycznej wymuszony na nas przez instytucje europejskie – dodał.

– Czyli zamykanie kopalń będzie, pytanie tylko kiedy – dopytywał prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski. – Jutro startujemy z zespołem który będzie o tym rozmawiał. Będziemy szukać najlepszych rozwiązań. Takich, które znajdą przede wszystkim społeczną akceptacje – mówił wicepremier. – Zakładam racjonalność naszych partnerów społecznych polegającą na tym, że przez obronę część nierentownych kopalń nie można doprowadzić do upadku całego górnictwa, bo to jest ta wielka odpowiedzialność – dodał.

Zdaniem ministra aktywów państwowych, energetyka węglowa w Polsce się zakończy między 2050, a 2060 rokiem.