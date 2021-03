Mrozy sparaliżowały Teksas. Mieszkańcy dostają wielotysięczne rachunki za prąd

Temperatury w teksasie sięgnęły w minionym tygodniu nawet -17 stopni Celsjusza. Z punktu widzenia mieszkańców Polski, to dość standardowa zima, ale Teksańczycy mają nie lada problem. Ich domy nie są przystosowane do takich temperatur. W większości nie ma nawet kaloryferów. Budowane są tak, aby radzić sobie z upałami, ale są zupełnie nieprzystosowane do temperatur ujemnych.

Niezależna sieć energetyczna

Od kilku dni mieszkańcy stanu otrzymują od swoich operatorów rachunki za prąd na kilkanaście tysięcy dolarów, jak twierdzi „Financial Times”, to tyle, ile wynosi przecięty roczny rachunek. Wynika to z faktu, że dostęp do prądu był bardzo utrudniony, a Teksańczycy musieli się borykać z wieloma przerwami w dostawie energii.

Winowajcą jest... strategia stanu, który od lat w 90 proc. jest niezależny od systemy krajowego. Niewielkie zaburzenie w pracy systemu okazało się katastrofalne w skutkach. Mówi się bowiem, że seria blackoutów - poza pozrywanymi przewodami - spowodowana była tym, że operatorzy musieli wyłączyć turbiny wiatrowe podłączone do sieci stanowej. Ich konstrukcja nie jest przystosowana do pracy na mrozie.

Wiatraki stanowią jednak tylko około 5 proc. miksu energetycznego. Śnieżyce spowodowały jednak, że również panele fotowoltaiczne działały na około 40-50 proc. swojej wydajności. Dostawa energii w Teksasie nie jest odgórnie regulowana i działa na zasadach wolnorynkowych. Mieszkańcy stanu właśnie przekonali się, co to oznacza, gdy na rynku brakuje „towaru”, którym w tym wypadku był prąd.

