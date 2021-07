Kolejne, czwarte negocjacje ws. Turowa. Wiceminister wprost o tym, że Czechy „mają przewagę”

Wciąż nierozwiązany pozostaje spór między Warszawą a Pragą w sprawie kopalni Turów. 21 maja Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał decyzję, w której nakazał Polsce czasowe wstrzymanie wydobycia węgla brunatnego w tej kopalni, na co nie przystały polskie władze. Później rozpoczęły się negocjacje polsko-czeskie w tej sprawie (jeśli uda się osiągnąć kompromis, to Czechy wycofają skargę na Polskę z TSUE).

Praga, mimo prowadzonych rozmów, zawnioskowała do TSUE, by ukarać Polskę za odmowę wykonania środka tymczasowego (zawieszenia pracy kopalni). Polska miałaby zapłacić 5 milionów euro za każdy dzień niewykonania decyzji TSUE. We wtorek 29 czerwca minął termin, w którym Polska musiała odpowiedzieć na stawiane przez Czechy zarzuty.

Jak przekazał Wprost.pl rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Aleksander Brzózka, do TSUE trafiły dwie odpowiedzi. Jedna to odpowiedź na wniosek Republiki Czeskiej dotycząca nałożenia kar na Polskę. Druga odpowiedź to z kolei wniosek o uchylenie środka tymczasowego w postaci wstrzymania wydobycia w kopalni Turów.

Negocjacje z Pragą też są trochę owiane tajemnicą, a szczątkowych informacji co jakiś czas udzielają publicznie politycy. Najbliższa, czwarta tura negocjacji, ma rozpocząć się 7 lipca.

Spór o kopalnię Turów. Soboń: Czesi zdają sobie sprawę z tego, że mają przewagę

W czwartek 1 lipca już po kolejnej turze rozmów z Pragą, Artur Soboń wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, mówił o aktualnej sytuacji w Polskim Radio 24. Jak zapewniał Soboń, Polska traktuje czeskich partnerów „z pełną dobrą wolą” i wyraża gotowość do realizacji „wspólnych projektów”.

– Rozmowy ws. Turowa trwają, one nie są łatwe – stwierdził wiceminister, dodając, że Polska jest gotowa też na „pełną transparentność” w zakresie monitorowania ewentualnych, potencjalnych skutków wpływu na środowisko kopalni w Turowie.

– Strona czeska zdaje sobie sprawę z tego, że ma przewagę w negocjacjach. Wraca do takich kwestii, które wcześniej nie były podnoszone – podsumował Artur Soboń.

