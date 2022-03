Polska zamierza całkowicie odciąć się od surowców energetycznych z Rosji. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział także, że zamierza naciskać na Unię Europejską, aby wprowadzić specjalny podatek na rosyjskie węglowodory.

– Dziś przedstawiamy najbardziej radykalny w Europie plan odejścia od rosyjskich węglowodorów. On jest potrzebny, aby w końcu przyszło otrzeźwienie. Wzywamy wszystkich w Europie, aby poszli w nasze ślady – powiedział premier Mateusz Morawiecki. – Będziemy robić wszystko, aby do końca tego roku odejść od rosyjskiej ropy – dodał.

Podatek od rosyjskich surowców

Premier zapowiedział także, że zamierza zwrócić się do Unii Europejskiej o nałożenie podatku od rosyjskich surowców energetycznych. Chodzi o to, aby wszystkie państwa współnoty solidarnie zrezygnowały z kupowania gazu, węgla i ropy naftowej z Rosji. Jeśli się tak nie stanie, to te kraje powinny płacić od tego podatek.

– Od pierwszych dni wojny wzywaliśmy Komisję Europejską do działania. Tego działania nie było, więc my je podejmujemy, aby pokazać, jak powinno to wyglądać – powiedział premier.

– Będziemy naciskać na Unię Europejską na wprowadzenie podatku od rosyjskich surowców – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Trzy kroki do derusyfikacji polskiej gospodarki

– Podjęliśmy decyzję na Radzie Ministrów o odejściu od rosyjskiego węgla. Mam nadzieję, że wesprze to cała klasa polityczna i wszystkie media. Nałożymy całkowite embargo na rosyjski węgiel mimo braku zgody Komisje Europejskiej. Stanie się to w kwietniu, a najpóźniej w maju – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Punkt drugi to odejście od rosyjskiej ropy. Od 2016 roku rozpoczął się proces odejscia od rosyjskiej ropy. Będziemy robić wszystko, aby do końca tego roku zakończyć odejść od rosyjskiej ropy – dodał.

– Po wybuchu wojny zamówiliśmy 28 tankowców z ropą, która całkowicie zabezpiecza nasz system. Także rafineria w Możejkach już nie odbiera ropy ze wschodu – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Trzecim punktem jest odejście od rosyjskiego gazu. Tutaj rząd jest gotowy na całkowite odcięcie od dostaw z Rosji. W tym roku kończy się kontrakt jamalski. Polska korzysta z gazoportu w Świnoujściu, a niebawem powinien zacząć działać gazociąg Baltic Pipe, który dostarczy do Polski gaz z szeflu norweskiego.

