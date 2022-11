Premier chwali się efektem rozwiązań ograniczających podwyżki cen energii

Rządowe rozwiązania mające na celu unormować ceny na rynku energii elektrycznej przynoszą skutek, twierdzi premier Mateusz Morawiecki. Na facebookowym profilu szefa rządu pojawiła się grafika, na której widać porównanie prognozowanych rocznych wydatków na prąd dla średniej wielkości szkoły przed i po wprowadzeniu pilnych projektów, nad którymi w zeszłym tygodniu debatował parlament i które zostały podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Rząd wprowadza maksymalne ceny prądu

Rozwiązania przegłosowane w zeszłym tygodniu w Sejmie zakładają zamrożenie cen energii dla gospodarstw domowych, a także ograniczenie wzrostu cen dla odbiorców wrażliwych, takich jak szkoły, żłobki, szpitale, czy samorządy.

– Poprzez odpowiednie taryfy chcemy doprowadzić do niższych cen energii – pochodzącej z gazu, węgla i innych nośników. Dla gospodarstw domowych wdrożyliśmy zamrożenie cen do wysokości zużycia rocznego 2000 kWh – mówił dziś na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego premier Mateusz Morawiecki. – Dla gospodarstw domowych, gdzie mieszkają osoby z niepełnosprawnościami, to jest 2600 kWh, w przypadku rodzin wielodzietnych, gospodarstw rolniczych to 3000 kWh rocznie – dodał.

Ograniczenie wzrostu cen prądu w szkołach

Jak wynika z przykładu, który przedstawił premier Mateusz Morawiecki, średnia szkoła, która rocznie zużywa 200 MWh energii elektrycznej, dzięki nowym rozwiązaniom będzie musiała zapłacić za prąd około 157 tysięcy złotych. Przed interwencją rządu koszty te oszacowano na około 230-240 tysięcy złotych.

