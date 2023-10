308 km, cztery województwa. Gaz-System zakończył budowę gazociągu

Jest to najdłuższa inwestycja liniowa zrealizowana w tym roku przez spółkę. Jej trasa przebiega przez cztery województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie i lubelskie. Gazociąg zasili w gaz centralną Polskę, zwiększy elastyczność systemu przesyłowego, a także umożliwi przyłączenie kolejnych podmiotów do sieci przesyłowej gaz-System.

„Gazociąg relacji Gustorzyn – Wronów umożliwi elastyczne sterowanie przesyłem gazu do centrum i na południe Polski. W przyszłości będzie także przesyłał gaz z Terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej. Inwestycja zapewni ciągłość oraz bezpieczeństwo dostaw gazu dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej, łódzkiej i radomskiej. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi nowe przyłączenia Polskiej Spółki Gazownictwa do krajowego systemu przesyłowego” – czytamy w komunikacie operatora.

Gaz-System: dostęp do zróżnicowanych źródeł energii

Gaz-System podpisał już dwie umowy przyłączeniowe w województwie mazowieckim: Radom – Stary Gózd oraz Pszczonów. Gazociąg Gustorzyn – Wronów umożliwi też dostarczenie gazu do elektrowni w Kozienicach.



– Rozwinięta infrastruktura transportowa zapewniająca swobodny dostęp do źródeł energii jest podstawą bezpieczeństwa i sprawnego funkcjonowania państwa. Gazociąg Gustorzyn – Wronów to strategiczne 308 km infrastruktury przesyłowej w centralnej części kraju. W ten sposób obecny rząd kontynuuje budowę znaczącej pozycji Polski w regionie. Dzięki inwestycjom Gaz-System takim jak funkcjonujące już interkonektory gazowe z Danią, Litwą i Słowacją, rozwój mocy regazyfikacyjnych Terminalu LNG w Świnoujściu oraz powstający Terminal LNG typu FSRU w Gdańsku stajemy się hubem gazowym dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. Konsekwencja w działaniu obecnych władz Rzeczpospolitej jest gwarancją wzrostu gospodarczego kraju i zapewnienia dobrostanu naszych obywateli – podkreśliła Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska.

Anna Łukaszewska – Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, dodała, żestrategia rządu i wynikające z niej działania Spółek Skarbu Państwa „mają na celu stworzenie warunków umożliwiających Polsce rozwijanie modelu gospodarki przyszłości opartej na zrównoważonym rozwoju i pełnej niezależności energetycznej”.

- Chcemy, aby krajowy system energetyczny cechował się elastycznością, opierał się na kilku źródłach energii i dzięki temu był odporny na działanie czynników zewnętrznych. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie energii niezbędnej dla rozwoju gospodarki i zwiększanie konkurencyjności rynku poprzez zabezpieczenie surowców energetycznych na długie lata –powiedziała Łukaszewska-Trzeciakowska.

Oficjalne zakończenie budowy odbyło się na terenie Terenowej Jednostki Eksploatacji Wronów. Wśród uczestniczących gości byli m.in.: poseł Marek Suski, Anna Łukaszewska – Trzeciakowska, pełnomocnik rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz dyrektor Wojciech Wysocki, reprezentant Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Zgodnie z harmonogramem prac cały gazociąg zostanie przekazany do eksploatacji do końca tego roku.

