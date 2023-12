Panele fotowoltaiczne zamiast dachu. Szykuje się rewolucja w budownictwie

Wyobraźcie sobie sytuację, że budujecie nowy dom, w którym głównym źródłem energii ma być energia słoneczna dostarczana dzięki tradycyjnym panelom fotowoltaicznym. Zgodnie z dotychczasową formą budownictwa, taki dom najpierw musi zostać wyposażony w tradycyjne poszycie dachówkowe, które w pierwszej kolejności ochroni go przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych, a dopiero potem można myśleć o montażu fotowoltaiki, mającej dostarczać energię elektryczną do gniazdek w domu. A co, gdyby zastosować takie rozwiązanie, które z powodzeniem połączy obie te funkcje?

Fotowoltaika zamiast dachu – czas na rewolucję w budownictwie?

Być może już niebawem w budownictwie scenariusz pt. „najpierw tradycyjna dachówka, a dopiero potem fotowoltaika” odejdzie do lamusa. Umożliwić mają to nowoczesne rozwiązania technologiczne wykorzystywane w budownictwie (nie tak znowu odległej) przyszłości, takie jak panele LEO Sol od firmy Aleo Solar. Nowatorskie rozwiązanie niemieckiego producenta przewiduje taki system montażu dachu, dzięki któremu poszczególne panele PV są ułożone na tyle szczelnie, że z powodzeniem mogą one pełnić funkcję poszycia dachowego. To takie rozwiązanie dwa w jednym, w dodatku pozwalające zaoszczędzić pieniądze na osobnym montażu dachu i fotowoltaiki.

Tego typu rozwiązania na rynku budowlanym nie są co prawda zupełnie nowe, jednak wciąż pozostają na tyle niszowe, że trudno mówić o tym, że nowoczesne sposoby montażu zupełnie nowej kategorii paneli fotowoltaicznych już w tym momencie przyczyniają się do wyparcia tego, co w tego typu budownictwie z powodzeniem funkcjonuje od lat. Jednak dzięki dopracowanym technologicznie rozwiązaniom, które zapewniają odpowiednią prostotę montażu, dostateczną szczelność i wygodę konserwacji, w najbliższych latach ma szansę się to zmienić, a w zakresie fotowoltaiki w budownictwie może dojść wkrótce do małej rewolucji.

Tym bardziej, że oprócz wspomnianej niemieckiej firmy na podobne rozwiązania na skalę masową chce postawić również chiński producent znany z serii nagradzanych produktów o nazwie DAH Solar. Według ekspertów, pierwsze zestawy montażowe wpisujące się w filozofię „fotowoltaika zamiast dachu” mają szansę przebić się do świadomości konsumentów już tej zimy.

