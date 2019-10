„Bardzo dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców i gospodarki”. Nowe Prawo zamówień publicznych podpisane przez prezydenta

Koniec z decydującym kryterium najniższej ceny w przetargach. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z nowymi przepisami pod uwagę równie mocno brane będą takie czynniki, jak jakość towarów i usług oraz ich wpływ na środowisko.

– Podpisanie przez prezydenta nowego PZP to bardzo dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców i polskiej gospodarki, a dla mojego resortu - powód do satysfakcji. Nasza ustawa odpowiada na kluczowe bolączki obecnego systemu. Przewidziana w niej zasada efektywności spowoduje, że zamawiający, zamiast przywiązywać uwagę tylko do najniższej ceny, będą również uwzględniali jakość towarów i usług, czy ich znaczenie dla środowiska. Pozwoli to odnaleźć się na rynku małym przedsiębiorcom, którzy oferują dobre usługi, ale nie są w stanie konkurować niską ceną – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. – Dziś często pojawiają się problemy z rosnącymi cenami materiałów budowlanych, przez co, w trakcie wykonywania umów, wykonawcy muszą ponosić dużo większe koszty niż początkowo zakładali. Skutkuje to czasem zrywaniem kontraktów i zatrzymaniem prac przy ważnych inwestycjach, np. drogowych. Nowe PZP nakazuje zawarcie w umowie mechanizmów, które ochronią firmy przed takimi sytuacjami – jeżeli wzrosną ich koszty, wzrośnie również ich wynagrodzenie. Z kolei jeżeli ceny mocno spadną, wykonawcy także podzielą się zyskiem z zamawiającym – dodała szefowa resortu.

Dłuższe vacatio legis

Dzięki nowym przepisom kontrakty o wartości do 23 mln złotych będą organizowane w uproszczonej procedurze. Ma to zachęcić także mniejsze firmy do brania udziału w przetargach. Nowe prawo przewidziane jest z wydłużonym vacatio legis. Wejdzie ono w życie w 2021 roku. Wszystko po to, aby firmy miały czas zapoznać się z nowymi przepisami.

Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych, podkreśla: – Podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowego Prawa zamówień publicznych to dobra wiadomość dla wszystkich uczestników rynku. Liczymy, że zaproponowane i szeroko konsultowane rozwiązania, takie jak np. uproszczenie procedury dla zamówień o mniejszej wartości zachęci większą liczbę firm do udziału w postępowaniach, przez co staną się one bardziej konkurencyjne niż dotychczas. Z uwagi na znaczenie proponowanych rozwiązań, przewidziany został długi okres vacatio legis, tak aby uczestnicy rynku mieli czas na zaznajomienie się z nowymi przepisami. Mając na względzie charakter wprowadzanych zmian, Urząd Zamówień Publicznych szykuje cykl szkoleń w zakresie nowych regulacji.

