ArcelorMittal niebawem rozpocznie wygaszanie pieca w Krakowie. Pracę może stracić nawet 2000 osób

AlcerolMittal jednak wygasi krakowski piec. Na nic zdały się interwencje wiceministra energii i premiera Mateusza Morawieckiego. Nieoficjalnie mówi się, że piec ma zostać wygaszony na dziewięć miesięcy i jest to tylko tymczasowe. Związkowcy podkreślają jednak, że jeszcze nigdy w historii firmy, wyłączony piec nie wrócił do ponownej pracy.

„Decyzja ta poprzedzona została szczegółową analizą rynku, która potwierdziła osłabienie popytu na stal. Jest ona także podyktowana rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2 oraz wysokim poziomem importu z krajów spoza Unii Europejskiej, a także bardzo wysokimi kosztami produkcji” – poinformowała spółka w oficjalnym komunikacie na początku maja.

Interwencja premiera

W październiku głos w tej sprawie zabrał wiceminister energii Adam Gawęda, który twierdził, że "Ten piec nie zostanie wygaszony. W sprawie wygaszenia pieca zaangażował się osobiście premier Mateusz Morawiecki, uzyskując zapewnienia, że sytuacja jest stabilna i nie dojdzie do wygaszenia pieca. Z oświadczenia prezesa, dyrektora generalnego na Polskę ArcelorMittal wynika, że piec będzie dalej pracował." Wygląda na to, że zarząd firmy szybko zmienił zdanie, gdyż niecały miesiąc później wrócił do pomysłu wygaszenia pieca.

Trudna sytuacja na rynku stali

Firma zwróciła uwagę, że ceny uprawnień do emisji CO2 już przekroczyły 25 euro za tonę, co stanowi wzrost o około 230 proc. względem początku 2018 roku. Jednocześnie w ubiegłym roku import wyrobów gorącowalcowanych z krajów Wspólnoty Niepoległych Państw wzrósł o 500 tys. ton, co oznacza trzykrotny wzrost rok do roku.

