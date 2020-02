Ryanair reklamuje się jako najbardziej ekologiczna linia lotnicza. W Wielkiej Brytanii dostał zakaz

Ryanair jest najbardziej ekologiczną linią lotniczą w Europie? Możliwe, co nie znaczy, że jest ekologiczny, twierdzi brytyjski Watch Dog Advertising Standards Authority, który zakazał umieszczania tego typu określeń w przekazie marketingowym firmy na terenie Wielkiej Brytanii.

Tymczasem w komunikatach firmy, które trafiają na rynek polski, czytamy: „Ryanair jest najbardziej ekologiczną linią lotniczą w Europie. Operujemy najmłodszą flotą i osiągamy najwyższe współczynniki wypełnienia samolotów. Nasz poziom CO2 na pasażera na kilometr jest najniższy w branży, a w ostatnim dziesięcioleciu został obniżony z 82 do 67 g, podczas gdy inni konkurenci oferujący drogie loty obecnie wytwarzają ponad 120 g na osobę / km” – mówi Kenny Jacobs z Ryanaira. „Najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcą przyczynić się do redukcji emisji CO2 jest podróżowanie Ryanairem. Z przyjemnością ogłaszamy, że nasza średnia emisja CO2 na pasażera na km w styczniu wyniosła 69 g, czyli o połowę mniej niż u innych flagowych europejskich linii lotniczych. Co więcej, jesteśmy jeszcze bardziej zdeterminowani, by zmniejszyć emisję o kolejne 10 proc. do poziomu poniżej 60 g na pasażera / km do 2030 r”. – dodaje.

Organizacja Advertising Standards Authority uważa, że tego typu przekaz jest mylący dla społeczeństwa. Może bowiem sugerować, że linie lotnicze są ekologiczne. Zdaniem organizacji ważne jest, aby podkreślać, że fakt, iż firma jest bardziej ekologiczna od konkurencji nie oznacza, że nie ma szkodliwego wpływu na środowisko.

