IATA: To będzie najgorszy rok w historii lotnictwa

Pandemia koronawirusa i spowodowany nią globalny lockdown doprowadził wiele branż na skraj bankructwa. Jednym z najbardziej oczywistych przykładów sektora, który niemal zamarł, jest transport lotniczy. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych przedstawiło szacunkowe dane dotyczące wpływu COVID-19 na firmy z sektora lotniczego. Wygląda to bardzo pesymistycznie.

Najgorszy rok w historii

Jak twierdzi IATA, przychody linii lotniczych spadną w tym roku do 419 mld dolarów. Dla porównania, w 2019 roku branża zanotowała 838 mld dolarów. Spadek będzie więc niemal dwukrotny, co jak twierdzi stowarzyszenie, przełoży się na najgorszy rok w historii branży. Każdy kolejny dzień lockdownu to dla branży około 230 mln dolarów straty.

Problemy nie skończą się jednak w tym roku. Także przyszły ma być dopiero momentem odbicia. IATA szacuje, że w 2021 roku branża straci nawet 100 mld dolarów, gdyż klienci będą niechętnie wracać do latania. – Firmy będą wrażliwe finansowo także w 2021 roku. Konkurencja będzie także bardziej intensywna – powiedział Alexandre de Juniac, dyrektor generalny IATA.

