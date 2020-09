Nagrody nie mają żadnego znaczenia dla Polaków. Emisje CO2 też nie, liczą się pieniądze

Carsmile zapytał użytkowników platformy co się dla nich liczy przy wyborze nowego samochodu. Na liście znalazło się 18 czynników. Ankietowani mogli nadać im następującą ocenę:

bardzo ważny,



ważny,



nieważny.



Analitycy nadali odpowiedziom „bardzo ważny” 1 punkt, odpowiedziom „ważny” zero punktów, a odpowiedziom „nieważny” minus 1 punkt. W efekcie uzyskali ranking czynników mających wpływ na nasze decyzje o wyborze samochodów, uszeregowanych od najważniejszego do najmniej ważnego. Wagę poszczególnych czynników określają wartości procentowe. Hipotetyczny wynik 100 proc. oznaczałby, że wszyscy ankietowani uznali dany czynnik za bardzo ważny, a hipotetyczny wynik (minus) -100 proc. oznaczałby, że dany czynnik został uznany przez wszystkich badanych za nieważny.

Nagrody na końcu stawki

Po zsumowaniu wyników badania powstała lista czynników uszeregowanych od najważniejszego do najmniej istotnego. Tym ostatnim, najmniej ważnym czynnikiem, okazały się zdobyte nagrody, np. Car Of The Year (COTY) i World Car Of The Year (WCOTY). Otrzymały one w badaniu punktację minus 69,7 proc. gdyż zdecydowana większość ankietowanych uznała ten czynnik za nieważny przy wyborze samochodu.

W jury wybierającym najlepszy samochód roku Polska ma swojego przedstawiciela. Od 15 lat w gronie tym zasiada dziennikarz i bloger motoryzacyjny Maciej „Pertyn” Pertyński. To właśnie jego analitycy zaprosili do skomentowanie wyników badania. – Dostrzegam relatywnie niewielkie znaczenie nagród, jakie samochód dostaje w konkursach, ale raczej jest to na zasadzie „nie wierzę w opinie konkursowe, bo na pewno się sprzedali, za to temu a temu dziennikarzowi wierzę”. Co ciekawe, także i ja bywam aż zbyt często oskarżany lub choćby podejrzewany o opinie delikatnie mówiąc sponsorowane, ale radykalnie się to zmienia w chwili, kiedy potencjalny nabywca odzywa się do mnie w prywatnej wiadomości i zaczynamy omawiać jego kryteria oceny, jego potrzeby itp. I nagle się okazuje, że niemal każdy z takich korespondentów doskonale wie, jaki samochód wygrał lub był wysoko oceniony w konkursie, gdzie reprezentuję Polskę, tylko chciałby ode mnie bezpośrednio usłyszeć, czy ja też tak głosowałem, a jeśli tak/nie, to dlaczego i co mam jeszcze do powiedzenia – mówi Maciej Pertyński.

Ekologię Polacy mają w nosie

Drugim czynnikiem na liście pięciu najmniej istotnych przy wyborze samochodu okazała się emisja CO2. Tu również w zdecydowanej większości byli badani, którzy udzielili odpowiedzi „nieważne”. Uzyskany wynik, minus 39,5 proc., był jednak i tak dużo lepszy niż w przypadku nagród.

Dlaczego tak niską wagę przywiązujemy do ekologii wybierając samochód dla siebie, firmy czy rodziny? – Niewielkie znaczenie emisji CO2 jako czynnika determinującego wybór samochodu wskazuje jednoznacznie na niedostateczną świadomość naszego społeczeństwa. Częściową, choć nie wyłączną, winę za ten stan rzeczy ponoszą kolejne ekipy rządzące, które temat zmian klimatu, związanych z rosnącą koncentracją CO2 i innych gazów cieplarnianych, traktują wyłącznie w sferze politycznej i dywagują czy jest to problem realny czy wymyślony – ocenia Jacek Mizak, ekspert Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Jego zdaniem, sytuację tę mogą zmienić tylko ludzie młodzi, dla których ochrona klimatu jest bardzo ważna.

Niskie znaczenie emisji CO2 przy wyborze samochodu stawia pod znakiem zapytania dalszy rozwój elektromobilności w Polsce. Według najnowszych danych PSPA, w lipcu było u nas zarejestrowanych nieco ponad 13 tys. samochodów osobowych z napędem elektrycznym. 55 proc. z nich stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (7,2 tys. szt.), a pozostałą część hybrydy typu plug-in (826 szt.). Choć wzrosty tego rynku wyglądają imponująco w procentach, wynika to jedynie z niskiej bazy, ponieważ rozwój elektromobilności w Polsce następuje bardzo powoli.

Stereotypy obalone

Na trzecim miejscu wśród czynników uznanych przez respondentów za nieważne przy wyborze samochodu nalazł się kolor. Dostał minus 30,3 proc. Na liście czynników nieistotnych, z wagą minus 18,9 proc. znalazła się też utrata wartości.

