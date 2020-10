Te rzeczy trzeba sprawdzić w aucie jesienią. Zanim będzie za późno

Tym, na co przede wszystkim zwracają uwagę pracownicy warsztatów samochodowych, jest bezpieczeństwo. Należy pamiętać o tym, że przygotowanie auta na deszczowe i chłodne dni, to nie tylko dobry sposób na uchronienie się przed późniejszymi, dużo bardziej odczuwalnymi wydatkami. To przede wszystkim dbałość o to, żeby cało i zdrowo dotrzeć do celu.

Światła

Choć jazda z włączonymi światłami mijania jest w Polsce obowiązkowa przez cały rok, to w miesiącach letnich nie wpływa znacząco na komfort podróżowania. Inaczej sytuacja wygląda jesienią, kiedy to wczesnym rankiem i późnym popołudniem na drogach panuje już mrok.

– Sprawdzenie świateł nie polega wyłącznie na zweryfikowaniu przednich reflektorów. Koniecznie jest także przyjrzenie się światłom cofania czy stopu – w tym przypadku najlepiej poprosić kogoś o pomoc. Warto zobaczyć też, jak działa np. oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Ponadto, należy pamiętać, że wymiana żarówki to nie jedyna czynność, która może poprawić widoczność drogi przed pojazdem. Czasem problemy z nieodpowiednim oświetleniem mogą być powodowane np. przez zaparowane klosze czy źle wypoziomowane światła. To również wymaga weryfikacji – tłumaczy Rafał Komosa z Auto-Serwisu Klakson w Pruszkowie.

Przy sprawdzaniu świateł należy pamiętać zarówno o bezpieczeństwie swoim, jak i innych kierujących. Ważne więc, aby zadbać o takie dobranie oraz ustawienie świateł, które będzie korzystne dla nas, ale nie będzie przy tym oślepiać pozostałych uczestników ruchu.

Szyby

Tym, co również znacząco wpływa na widoczność, a co za tym idzie bezpieczeństwo w trakcie podróży, są szyby. Kierowcy odczuwają to szczególnie jesienią i zimą, kiedy to zaczyna na nich osiadać para. Skutecznym sposobem na tę niedogodność jest oczywiście odpowiednia wentylacja, jednak można też skorzystać z patentów polecanych przez profesjonalistów.

– Należy pamiętać o tym, że zaparowane szyby to efekt nagromadzonej wilgoci. Można więc zwalczać jej skutki, ale najlepiej skupić się na samym źródle problemu. Warto więc poczynić kroki, aby osuszyć wnętrze pojazdu. W tym celu należy zabrać z niego wszystkie te przedmioty, które mogą gromadzić wodę, np. materiałowe dywaniki czy mokre ścierki – wyjaśnia Monika Demska z Monicar w Kobylnicy.

Na rynku istnieje również sporo preparatów, które zapobiegają parowaniu szyb. Warto więc również zaopatrzyć się w jeden z nich, aby ograniczyć do minimum problemy z ograniczającą widoczność parą.

Wycieraczki

Pozostając przy kwestii widoczności, nie można nie wspomnieć o wycieraczkach. To właśnie one są głównym sprzymierzeńcem kierowcy w trakcie jesiennych, deszczowych dni. Ważne więc, aby nie tylko sprawnie działały, ale też skutecznie zbierały wodę.

– Kurz, brudna woda tryskająca spod przejeżdżających pojazdów, liście spadające na auto stojące pod drzewem… To wszystko sprawia, że pióra wycieraczek brudzą się. Warto więc co jakiś czas je wyczyścić, wystarczy do tego szmatka nasączona alkoholem. Jeśli mimo tego na szybie nadal pojawiają się smugi, to najprawdopodobniej czas na wymianę wycieraczek. Koszt nie jest duży, a komfort jazdy poprawi się znacząco – mówi Łukasz Lica z WarsSztat Garage w Suchym Lesie.

Hamulce

Próba zatrzymania pojazdu na mokrej nawierzchni to najlepszy sposób na sprawdzenie poprawności działania hamulców. Lepiej jednak, aby kierowcy takie testy przeprowadzali w bezpiecznych warunkach, a nie w centrum miasta, kiedy to zaskoczy ich jesienna zmiana warunków atmosferycznych.

– Jeśli chodzi o hamulce, to warto sprawdzić przede wszystkim tarcze, klocki oraz płyn hamulcowy. Co więcej, jeśli hamowanie budzi niepokój u kierowcy, lepiej nie ryzykować, tylko od razu udać się do warsztatu. W takiej sytuacji, dla własnego bezpieczeństwa, najlepiej wybrać się do mechanika w najbliższej okolicy. Można go znaleźć zarówno w naszej aplikacji, jak i na stronie internetowej – mówi Magda Zglińska z firmy Yanosik.

Uszczelki

Przygotowując się na jesienne, deszczowe dni warto również sprawdzić stan uszczelek. To one w dużej mierze odpowiadają bowiem za wnikanie wilgoci do wnętrza pojazdu. Jeśli więc guma w okolicy drzwi czy szyb jest zniszczona, warto rozważyć wymianę. Jeśli natomiast wszystko wygląda w porządku, można zdecydować się na konserwację tych elementów. Na rynku dostępnych jest wiele preparatów, których naniesienie na uszczelki pozwoli na ich skuteczne zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Elektryka

Jeśli już o konserwacji mowa, to przed sezonem jesiennym warto poświęcić też choć chwilę na zabezpieczenie elementów elektrycznych. Należą do nich np. klemy akumulatora. – Najpierw należy je odpowiednio wyczyścić, a następnie zakonserwować z użyciem dedykowanych do tego preparatów. Pozwoli to na ochronę przed wilgocią oraz jej negatywnymi skutkami np. zwarciami – mówi Bartosz Goleniewicz z HighWay Serwis w Długołęce.

Wnętrze