Papież Franciszek jest ekologiem. Właśnie przyjął papamobile na wodór

Bezemisyjna Toyota Mirai przekazana papieżowi Franciszkowi to jeden z dwóch egzemplarzy tego modelu, wykonanych specjalnie przez Toyota Motor Corporation z okazji pielgrzymki Ojca Świętego do Japonii w listopadzie ubiegłego roku. Oba samochody Toyota przekazała wcześniej Konferencji Episkopatu Japonii.

Wodorowy papamobile to biały samochód, którego dach został zastąpiony fotelem na podwyższeniu oraz specjalnym zadaszeniem, dzięki którym Ojciec Święty jest dobrze widoczny dla pielgrzymów. Auto ma długość 5,1 metra i wysokość (łącznie z dachem) 2,7 metra. Jego bezemisyjny napęd to układ silnika elektrycznego o mocy 154 KM i zasilającego go zestawu ogniw paliwowych, który generuje prąd w reakcji wodoru z tlenem. Mirai może przejechać co najmniej 500 km na jednym tankowaniu, emitując wyłącznie wodę.

Zamienia wodór w wodę

Mirai to pierwszy sedan napędzany wodorem, produkowany seryjnie od 2014 roku. Jego cechy dobrze współgrają z wielką wrażliwością papieża Franciszka na kwestie środowiskowe, które zainspirowały jego encyklikę „Laudato si” w 2015 roku. Papież zawarł w niej apel o ochronę ziemi i wszystkiego, co nas otacza, oraz zmianę stylu życia w celu zachowania naszego „wspólnego domu”.

Biała Toyota Mirai została przekazana papieżowi w pobliżu Domu Świętej Marty, siedziby Ojca Świętego na terenie Watykanu. Na uroczystości obecny był ks. Domenico Makoto Wada reprezentujący Konferencję Episkopatu Japonii oraz Seiji Okada, ambasador Japonii przy Stolicy Apostolskiej. Toyotę reprezentowali Miguel Fonseca, wiceprezydent Toyota Motor Europe i Mauro Caruccio, CEO Toyota Motor Italia.