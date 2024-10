To będzie najdłuższy tunel w Europie. Jego koszt pochłonie prawie 9 mld euro!

Trwają prace nad rekordowym projektem budowy tunelu bazowego Brenner (Brenner Base Tunnel), który ma połączyć Austrię z Włochami. Po zakończeniu będzie to najdłuższy tunel tego typu na świecie, osiągający łączną długość 64 km. Jego ukończenie przewidziano na 2032 rok, a jego celem jest odciążenie ruchliwej autostrady i poprawa transportu kolejowego w tej części Europy.

Najdłuższy tunel w Europie

Tunel bazowy Brenner połączy austriacki Innsbruck z włoską Fortezzą, co stworzy nowoczesne połączenie kolejowe dla pociągów pasażerskich i towarowych. Dzięki inwestycji ruch na autostradzie w rejonie alpejskim ma zostać znacząco ograniczony, a pociągi będą mogły osiągać prędkość nawet do 250 km/h w przypadku składów pasażerskich oraz do 160 km/h dla pociągów towarowych.

Według serwisu inzyniera.com, cały projekt obejmuje rozbudowaną sieć 230 km podziemnych tuneli i przestrzeni technicznych, z których najgłębszy punkt znajdzie się na głębokości 1700 m poniżej alpejskich szczytów. Inwestycja jest wspólnie finansowana przez Austrię, Włochy oraz Unię Europejską, która pokrywa około 40% kosztów projektu. Łączna suma wydatków szacowana jest na ponad 8,8 mld euro.

Dla porównania, najdłuższy tunel kolejowy w Polsce — zlokalizowany na trasie Wałbrzych – Kłodzko — ma jedynie 1601 m długości, co pokazuje skalę przedsięwzięcia, jakim jest budowa tunelu Brenner.

Obwodnice i ekspresówki. GDDKiA wylicza najnowsze umowy

Zbliżający się koniec roku sprzyja podsumowaniom.

„Od początku roku, zgodnie z założonym planem, sukcesywnie podpisujemy kolejne umowy na realizację nowych odcinków dróg krajowych. Od początku roku podpisaliśmy 33 umowy na zadania o łącznej długości blisko 430 km i wartości nieco ponad 16 mld zł. Większość z umów zawartych od początku roku (dokładnie 25) dotyczy dróg ekspresowych o łącznej długości blisko 380 km i wartości ponad 15 mld zł. Pozostałe osiem to inwestycje w obwodnice o długości ponad 53 km i wartości blisko 1,2 mld zł. Liczba podpisanych umów jeszcze wzrośnie przed końcem roku” – informuje GDDKiA.

