Sejm odrzucił sprzeciw Senatu. Akcyza na alkohol i papierosy jednak wzrośnie

W środę 18 grudnia Senat odrzucił ustawę podnoszącą akcyzę na alkohole i wyroby tytoniowe. Za takim rozwiązaniem głosowało 51 senatorów, 46 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce zasadami uchwalania aktów prawnych, ustawa wróciła do Sejmu. Za uchyleniem decyzji Senatu zagłosowało 240 posłów. Utrzymać ją chciało 202 parlamentarzystów. 4 wstrzymało się od głosu. Tym samym ustawa podnosząca akcyza została skierowana do prezydenta. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Co zakłada projekt ustawy?

W myśl ustawy butelka piwa będzie droższa o 5 groszy, butelka wina zdrożeje o 12 groszy a wódka o ok 1,14 zł. Podrożeją także papierosy. Paczka 20 sztuk ma być droższa o 1,02 zł. Cena cygar może wzrosnąć ok. 0,40 zł za sztukę, a kilograma suszu tytoniowego o ok. 22,93 zł. Proponowane przez rząd zmiany mają wpłynąć na podwyższenie cen o 10 proc. obecnej wartości. Podwyższenie akcyzy ma się przełożyć na zasilenie przyszłorocznego budżetu o 1,7 mld złotych. "Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie (...) o podatku akcyzowym (...), których głównym celem jest realizacja działań w obszarze podatków. Projekt przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie – napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

