Jan Paweł II jako przytulanka. Maskotkę można kupić za 159 zł, personalizacja na stopie jest za darmo

– Ruah powstało po to, by uczyć dzieci wartości chrześcijańskich, postaw moralnych. Każda postać np. święta ma za sobą niesamowitą historię i dla dziecka może stać się wzorem do naśladowania – powiedziała Kamila Drzewiecka, prezes Fundacji „Podaruj Radość”, w rozmowie z dziennikarzami portalu Fakt24. – Postaci świętych, czy postaci biblijne to herosi, którzy z pewnością więcej nauczą dzieci niż Batman czy Spiderman – dodała. Jak informuje Fakt24, wszystkie maskotki są szyte ręcznie z polskich materiałów i mają atest bezpieczeństwa. Przytulankę z wizerunkiem Jana Pawła II można kupić za 159 zł, a personalizacja np. w formie imienia dziecka na stopie maskotki, jest darmowa.

List z Watykanu

Drzewiecka dziennikarzom wspomnianego źródła pokazała list z Watykanu. Przedstawiciel Sekretariatu Stanu Ojca Świętego Paolo Borgia stwierdził, że „pomysł tzw. przytulanek należy omówić z duszpasterzem miejsca swojej posługi”. Drzewiecka przekonuje, że postąpiła zgodnie ze wskazaniem.

– W przypadku wizerunku urzędującego Ojca Świętego, jak również poprzednich papieży obowiązują wytyczne Stolicy Apostolskiej, których należy przestrzegać – przekazał Przemysław Radzyński z biura prasowego Archidiecezji Krakowskiej w rozmowie z Fakt24. Za nadużycie może zostać uznane wykorzystanie wizerunku lub innych znaków rozpoznawczych, w sposób obrażający godność Ojca Świętego lub uczucia religijne albo używanie ich w celach komercyjnych bez odpowiedniego upoważnienia.

