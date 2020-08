Święto w sobotę i niedziela niehandlowa. Czy w ten weekend zrobimy zakupy?

Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadają na sobotę 15 sierpnia. Dzień później przypada niedziela niehandlowa. Może być duży problem z zakupami. Będą oczywiście wyjątki.

Sklepy otwarte dłużej

W związku z tym, że zakupy w weekend będą bardzo utrudnione, część sieci zdecydowała się na wydłużenie godzin otwarcia swoich sklepów w piątek. 14 sierpnia ponad 2 tys. sklepów Biedronka będą czynne do 23:00. - poinformowało Jeronimo Martins, właściciel sieci. Podobnie będzie w przypadku Lidla. Sklepy tej marki również będą otwarte do 22.00 lub 23.00, ale w przypadku tej sieci, jest to standardowa procedura. Kaufland otwarty jest w godzinach 6.00 - 22.00, z wyjątkiem niektórych punktów, które przez cały sierpień otwarte są o godzinę dłużej.

Dino działa w piątek w standardowych godzinach 6.00 - 23.00. Wyjątkiem są nadmorskie punkty, które działają całodobowo, a o czym informowaliśmy już wcześniej. Tesco postanowiło nie przedłużać godzin otwarcia. W piątek zrobimy zakupy w standardowych godzinach. Podobnie postąpiło Aldi i Carrefour. O godzinę dłużej otwarte będą sklepy Netto, które zamkną się dopiero o 23.00.

Sklepy osiedlowe otwarte?

Niektórzy nie zauważą jednak, że sobota będzie się różniła czymkolwiek od innych. Są to jednak również osoby, które nie mają problemów z zakazem handlu w niedziele. Chodzi o klientów niektórych sklepów, które prowadzone są przez właścicieli, lub są franczyzami znanych marek. W takich wypadkach ustawa pozwala, aby sklep był otwarty także w święta. Jest więc duża szansa na zrobienie zakupów w osiedlowym Carrefourze, czy Żabce.

Czytaj także:

Otwarcie nowego odcinka autostrady A2. Morawiecki: Chcemy pomóc ludziom z mniejszych miast