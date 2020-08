Biedronka. Piwo radler w promocji 4+4 gratis. Jak z niej skorzystać?

4+4 piwa radler gratis można nabyć w piątek 14 sierpnia w Biedronce. Rabat naliczany jest przy kasie. Gdy kupuje się 8 piw radler, cztery najtańsze produkty są za darmo. „Rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie kupowane produkty promocyjne” – zapowiada Biedronka. Limit dzienny to 16 produktów, czyli maksymalnie 8 produktów gratis na jedną kartą Moja Biedronka. Jej posiadanie jest warunkiem wzięcia udziału w promocji.

W ramach oferty można wybierać dowolne piwa objęte akcją promocyjną, spośród piw radler Warka, Kustosz, Okocim, Łomża, Fasberg i Tyskie w różnych smakach. Szczegółowa lista dostępna jest na stronie sieci Biedronka.

Sklepy zamknięte w sobotę

Warto pamiętać o tym, że w nadchodzący weekend mamy dwa dni z zakazem handlu. Powodem jest sobotnie Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dzień później przypada niedziela niehandlowa.

Sklepy otwarte dłużej

W związku z tym, że zakupy w weekend będą bardzo utrudnione, część sieci zdecydowała się na wydłużenie godzin otwarcia swoich sklepów w piątek. 14 sierpnia ponad 2 tys. sklepów Biedronka będą czynne do 23:00. – poinformowało Jeronimo Martins, właściciel sieci. Podobnie będzie w przypadku Lidla. Sklepy tej marki również będą otwarte do 22.00 lub 23.00, ale w przypadku tej sieci, jest to standardowa procedura. Kaufland otwarty jest w godzinach 6.00 – 22.00, z wyjątkiem niektórych punktów, które przez cały sierpień otwarte są o godzinę dłużej.

Dino działa w piątek w standardowych godzinach 6.00 – 23.00. Wyjątkiem są nadmorskie punkty, które działają całodobowo, a o czym informowaliśmy już wcześniej. Tesco postanowiło nie przedłużać godzin otwarcia. W piątek zrobimy zakupy w standardowych godzinach. Podobnie postąpiło Aldi i Carrefour. O godzinę dłużej otwarte będą sklepy Netto, które zamkną się dopiero o 23.00.

