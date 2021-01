Woda mineralna zdrożeje. To efekt uboczny podatku cukrowego

Podatek cukrowy to nowa danina obowiązująca od początku 2021 roku. Zgodnie z nim do ceny napojów z dodatkiem cukru lub substancji słodzących, doliczane są dwie stawki – stała i zmienna. Pierwsza z nich to 50 groszy za każdy litr takiego napoju. Kwota stała dotyczy także tak zwanych „energetyków”, które drożeją o 10 groszy za litr, jeśli zawierają kofeinę lub taurynę – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Drugą składową nowego podatku jest 5 groszy za każdy gram ponad 5 gramów cukru lub substancji słodzącej zawartej w napoju.

Jak informuje wiele osób, już od pierwszych dni widać gwałtowny wzrost cen popularnych napojów gazowanych. Niektóre z około 6 zł za półtoralitrową butelkę wzrosły nawet do 10 zł. Okazuje się jednak, że podwyżki mogą odczuć także klienci, którzy nie kupują napojów słodzonych.

Podatek cukrowy. Cena wody mineralnej w górę

Jak informuje „DGP”, efektem ubocznym wprowadzenia podatku cukrowego może być podwyżka cen wody mineralnej. Dlaczego miałoby to nastąpić, skoro woda nie jest słodzona, ani nie zawiera kofeiny, czy tauryny? Powodów jest kilka. Po pierwsze, część popularnych marek wód mineralnych należy do dużych koncernów, które produkują napoje słodzone. Będę one musiały szukać sposobów na wyrównanie zysków, które może zmniejszyć wprowadzenie nowej daniny. Producenci obawiają się bowiem, że nowy podatek wyraźnie wpłynie na spadek sprzedaży produktów.

Drugim powodem jest to, że producenci będą chcieli wykorzystać fakt, że podwyżka cen napojów słodzonych może zwiększyć popyt na wodę. Zwiększy się bowiem moda na jej picie. Firmy, które produkują i napoje słodzone i wodę, będą mogły dzięki podwyżkom cen wody wprowadzić mniejsze podwyżki na napoje gazowane. Prognozuje się, że woda może podrożeć nawet o kilka procent.

