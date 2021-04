RTV Euro AGD jest... sklepem spożywczym, więc handluje

Telewizory, lodówki, odkurzacze i smartfony są do kupienia w marketach RTV Euro AGD. To oczywiste. Ale oprócz tych sprzętów domowego użytku i elektronicznych, można w sklepach kupić także batoniki, wodę i napoje. Czy czyni to z RTV Euro AGD sklepy spożywcze?

„Handlujemy, bo RTV i AGD to tylko część działalności”

Tak właśnie rozporządzenie o obostrzeniach zdecydowała się zinterpretować popularna sieć elektromarketów. Nie zamknęła swoich placówek i przez cały tydzień przed Wielkanocą prowadziła działalność handlową (w reżimie sanitarnym). Zamierza ją również prowadzić po świętach, aż do 9 kwietnia, kiedy obostrzenia tracą moc (mogą zostać przedłużone).

Struktura handlu kluczowa

Sieć wydała komunikat, w którym czytamy: „W przypadku ukształtowania struktury w sposób, jak opisany powyżej, zgodnie z rozporządzeniem RM w sprawie ograniczeń w związku ze stanem epidemii, nie ma zakazu sprzedaży innych produktów, czego alternatywnym przykładem mogą być markety spożywcze oferujące do sprzedaży także sprzęt RTV czy AGD”.

W dalszej części komunikatu RTV Euro AGD przekonuje, że świadczy także usługi logistyczne (wydawanie produktów zakupionych online), bankowe („atrakcyjna oferta ratalna”) i ubezpieczeniowe (możliwość dodatkowego ubezpieczenia nabywanych sprzętów).

