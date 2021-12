Sylwester 2021. Godziny otwarcia sklepów będą krótsze

Sylwester 2021 przypada w dość niefortunny dzień. Po piątkowej zabawie będzie można odpocząć w weekend, ale z drugiej strony we znaki da nam się we znaki zakaz handlu. Zakupów nie zrobimy w sobotę 1 stycznia, ponieważ Nowy Rok jest dniem wolnym od pracy. Sklepy będą zamknięte również w niedzielę 2 stycznia, ponieważ jest to niedziela niehandlowa.

Sylwester 2021. Biedronka i Lidl skracają godziny otwarcia

Mimo iż sylwester nie jest objęty zakazem handlu, to wiele sklepów ma wtedy krótsze godziny otwarcia. To ukłon w stronę pracowników, którzy tego dnia również mają możliwość wzięcia udziału w świętowaniu zakończenia roku.

Biedronka jeszcze przed świętami w oficjalnym komunikacie poinformowała klientów, że w sylwestra 2021 markety tej sieci będą otwarte do godziny 19. Do tej samej godziny powinny być otwarte markety sieci Auchan i Lidl.

Sylwester 2021. Kaufland i Carrefour zamknął się wcześniej

Krócej otwarte będą markety sieci Kaufland. Marka poinformowała, że w sylwestra zakupy będziemy mogli zrobić od godziny 6 rano, do godziny 18:00. Do 18:00 otwarte będą również markety sieci:

Aldi

Carrefour

Stokrotka

Netto

Dino

Dłużej prawdopodobnie zakupy uda nam się zrobić w sklepach sieci Żabka. To od właściciela każdej franczyzy będzie zależało, do której otwarte będą podlegające mu placówki. W wielu przypadkach podstawowe produkty uda nam się kupić nawet do godziny 23:00.

Czytaj też:

Najlepsze sylwestrowe przekąski dla wegan. 3 smakowite propozycje

Sklepy otwarte w Nowy Rok i niedziele 2 stycznia

Nowy Rok jest jednym z 13 dni wolnych od pracy objętych zakazem handlu. Dlatego zakupy zrobimy w niewielu miejscach. 1 stycznia otwarte mogą być m.in. lokale gastronomiczne, miejsca rozrywki, stacje paliw, niewielkie sklepy osiedlowe, a także te działające na zasadzie franczyzy, m.in. Żabka i Carrefour Express.

Nieco inaczej będzie wyglądała sytuacja w niedziele 2 stycznia. Zgodnie z kalendarzem będzie to niedziela niehandlowa, jednak można się spodziewać, że niektóre markety będą otwarte, ponieważ posiadają status placówki pocztowej, dzięki czemu mogą pracować w każdą niedzielę.

Czytaj też:

Jak zadbać o zwierzęta w sylwestra? Sprawdzone porady