Lidl. Najnowsza gazetka promocyjna już dostępna. Sprawdzamy najlepsze promocje

Święta coraz bliżej. Już w piątek 24 grudnia zasiądziemy do wigilijnego stołu. Jeżeli planujesz jeszcze ostatni przedświąteczne zakupy, sprawdź najpierw listę promocji w Lidlu. Korzystając z najnowszych promocji, możesz sporo zaoszczędzić.

Poniżej prezentujemy listę wybranych ofert w sklepach Lidl. Całą gazetkę promocyjną znajdziesz na Lidl.pl lub klikając tutaj.

Lidl. Najnowsza gazetka promocyjna od poniedziałku

Majonez Winiary, czy Kielecki? Jeżeli nie opowiadasz się po żadnej stronie tego podziału, możesz oszczędzić kupując w Lidlu majonez klasyczny firmy Kania. Kupując jedno opakowanie, drugie otrzymamy za darmo. Oznacza to, że za słoik o pojemności 400 ml zapłacimy 2,24 zł (cena regularna 4,49 zł za sztukę).

Od poniedziałku mniej zapłacimy również za masło z Polskiej Mleczarni. Jeżeli od poniedziałku do piątku zdecydujemy się na zakup trzech kostek, za każdą z nich zapłacisz 4,79 zł zamiast 6,99 zł.

Obowiązkowe ciasto na Boże Narodzenie? Dla wielu będzie to sernik z rodzynkami lub bez. Jeżeli i wy planujecie przygotować to smaczne i niezbyt skomplikowane ciasto, to od poniedziałku będziecie mogli zaoszczędzić na zakupie sera. Polski twaróg Pilos w kilogramowym opakowaniu będzie można kupić za 4,99 zł zamiast 7,99 zł.

Nic nie wprowadza w domu świątecznego nastroju tak, jak zapach mandarynek. Od 20 grudnia te słodkie cytrusy dostępne będą w ciekawej promocji. Za 2,3 kg mandarynek w drewnianej skrzynce zapłacimy 11,99 zł zamiast 18,99 zł. Taniej dostaniemy pomarańcze. Za kilogram zapłacimy 1,99 zł.

Jeżeli nie jesteś mistrzem wypieków, lub po prostu nie masz czasu na to, żeby przygotować świąteczne ciasta, w sklepach Lidl znajdziesz bardzo szeroką ofertę wyrobów cukierniczych. Za 400 g makowca zapłacimy 6,99 zł. 500 g sernika amerykańskiego lub pieguska z makiem będzie kosztował 14,99 zł. Na sklepowych półkach pojawi się również tort czekoladowy, makowy lub piernikowy. Więcej informacji na temat ciast w Lidlu znajdziesz klikając tutaj.

Przypominamy również, że w poniedziałek w sklepach Lidl pojawią się produkty z najnowszego katalogu. Znajdziesz go na stronie Lidl.pl lub klikając tutaj.

